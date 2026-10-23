Santos vs. Bahia por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

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Santos recibe a Bahia en la jornada 32 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Santos y Bahia, correspondiente a la jornada 32 del Brasileirao Serie A 2026, se llevará a cabo este sábado 24 de octubre a las 21.00 h en el Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), ubicado en la ciudad de Santos.
El presente de ambos equipos
El equipo local, Santos, llega a este compromiso tras haber logrado una victoria por 2-1 frente a Fluminense en su última presentación. Por su parte, la visita, Bahia, arriba a Vila Belmiro con la necesidad de revertir su imagen tras la derrota sufrida por 3-0 ante Flamengo en la fecha anterior.
Estadísticas del cruce
El duelo enfrenta realidades opuestas en cuanto a resultados inmediatos, con un Santos que busca prolongar su racha positiva y un Bahia que intentará recuperar terreno en la tabla de posiciones aprovechando el despliegue técnico que caracteriza a ambos conjuntos en este tramo de la temporada.
Lo que está en juego
Sumar de a tres es fundamental para ambos elencos en esta etapa decisiva del torneo. Mientras que Santos buscará hacer valer su localía para escalar posiciones, Bahia necesita imperiosamente un triunfo como visitante para recuperarse del traspié reciente y mantenerse en la pelea por los objetivos propuestos para este Brasileirao Serie A 2026.
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