São Paulo vs. Athletico Paranaense, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
São Paulo recibe a Athletico Paranaense en la jornada 19 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre São Paulo y Athletico Paranaense correspondiente a la jornada 19 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este miércoles 22 de julio a las 21.30 h. El duelo tendrá lugar en el Estádio Cicero de Souza Marques, ubicado en la ciudad de Bragança Paulista.
El momento de los equipos
São Paulo llega a este compromiso buscando recuperarse, luego de haber sufrido una derrota por 1-0 frente a Remo en su presentación anterior. Por su parte, Athletico Paranaense arriba con el ánimo en alza tras conseguir una victoria por 1-0 ante Mirassol en la última jornada.
Números que anticipan el duelo
El conjunto visitante llega con una inercia positiva tras el triunfo reciente, mientras que el local intentará hacer pesar la localía en el Estádio Cicero de Souza Marques para revertir la tendencia negativa de su último partido. Ambos equipos buscan cerrar la primera mitad del torneo con puntos fundamentales para escalar posiciones en la tabla.
Lo que está en juego
Para São Paulo, el objetivo principal es sumar de a tres para dejar atrás la caída ante Remo y estabilizar su rendimiento en la mitad del Brasileirao. Athletico Paranaense, en cambio, intentará aprovechar su buen momento para mantenerse en la senda del triunfo y consolidar su escalada en la clasificación general del certamen.
- 1
El pedido de tarjeta roja que Lionel Messi le hizo al árbitro por Marc Cucurella
- 2
Giuliano Simeone se desentendió de la marca de Ferran Torres en el gol que le dio el título a España
- 3
Cuti Romero evitó darle la mano a Donald Trump durante la entrega de medallas
- 4
Las repercusiones de los medios internacionales por el título mundial de España