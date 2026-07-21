São Paulo vs. Athletico Paranaense, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre São Paulo y Athletico Paranaense correspondiente a la jornada 19 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este miércoles 22 de julio a las 21.30 h. El duelo tendrá lugar en el Estádio Cicero de Souza Marques, ubicado en la ciudad de Bragança Paulista.

El momento de los equipos

São Paulo llega a este compromiso buscando recuperarse, luego de haber sufrido una derrota por 1-0 frente a Remo en su presentación anterior. Por su parte, Athletico Paranaense arriba con el ánimo en alza tras conseguir una victoria por 1-0 ante Mirassol en la última jornada.

Números que anticipan el duelo

El conjunto visitante llega con una inercia positiva tras el triunfo reciente, mientras que el local intentará hacer pesar la localía en el Estádio Cicero de Souza Marques para revertir la tendencia negativa de su último partido. Ambos equipos buscan cerrar la primera mitad del torneo con puntos fundamentales para escalar posiciones en la tabla.

Lo que está en juego

Para São Paulo, el objetivo principal es sumar de a tres para dejar atrás la caída ante Remo y estabilizar su rendimiento en la mitad del Brasileirao. Athletico Paranaense, en cambio, intentará aprovechar su buen momento para mantenerse en la senda del triunfo y consolidar su escalada en la clasificación general del certamen.