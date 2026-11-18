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São Paulo recibe a Fluminense en la jornada 35 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre São Paulo y Fluminense correspondiente a la jornada 35 del Brasileirao Serie A se disputará este jueves 19 de noviembre a las 21.30 h en el estadio MorumBIS, ubicado en la ciudad de São Paulo.
El momento de los equipos
El conjunto local, São Paulo, llega a este compromiso tras igualar 0-0 frente a Corinthians en su última presentación. Por su parte, la visita, Fluminense, arriba con el envión anímico que le otorgó su reciente victoria por 3-0 ante Vitória.
Números que anticipan el duelo
Ambos equipos atraviesan realidades distintas en el cierre de la temporada. Mientras el equipo de casa busca recuperar la contundencia tras su último empate sin goles, el elenco visitante intentará mantener la eficacia ofensiva mostrada en su triunfo anterior para seguir sumando puntos importantes en la tabla de posiciones.
Lo que está en juego
A pocas fechas del cierre del Brasileirao Serie A, cada unidad es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. São Paulo buscará aprovechar la localía en el MorumBIS para consolidar su posición, mientras que Fluminense intentará extender su racha positiva para escalar en la clasificación general del certamen.
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