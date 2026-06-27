Scaloni, de “el fútbol es un juego de ajedrez” a la broma para que “el Mundial se termine mañana”

DALLAS (Enviado especial).- Lionel Scaloni suele decir que no es un hombre de cábalas. Pero, al final, alguna termina confesando: entra siempre a la cancha con el pie derecho -también en los entrenamientos- y, antes de cada partido, se persigna. Quizás por eso tampoco le gusta hablar de candidatos ni poner a Argentina por encima del resto. Insiste en que será un Mundial muy parejo y que no hay lugar para el exceso de confianza. Pero, en el fondo, está convencido de algo: cuando llegue el momento de definir el torneo, las grandes potencias volverán a estar en la pelea. Y la selección, para estar ahí, deberá estar preparada para enfrentar a cualquiera.

Por eso, el partido de este sábado frente a Jordania tiene para él un valor que va bastante más allá de los tres puntos. Argentina ya aseguró el primer puesto del grupo y el rival quedó eliminado: ni siquiera una goleada le alcanzará para meterse entre los mejores terceros. Pero Scaloni ya piensa en lo que viene. En utilizar estos 90 minutos para probar variantes y dejar al equipo listo para los distintos escenarios que puede presentar el Mundial. No se trata solo de cuidar a algunos titulares y darles minutos a los que jugaron menos. También de sumar opciones para los cruces mano a mano.

En la conferencia de este viernes en el AT&T Stadium, el entrenador confirmó que Lionel Messi no será titular y que presentará una formación con mayoría de suplentes. Hasta ahí no hubo sorpresas. Lo interesante llegó después, cuando deslizó la idea de un equipo con “matices”. Es decir, cambios que no pasarán solo por los nombres, sino también por la manera de jugar y de pararse tácticamente.

Lionel Scaloni se refirió a los estilos de juego en el Mundial y dejó abierta la posibilidad de que la Argentina cambie el dibujo táctico Stacy Revere - Getty Images North America

Scaloni explicó que Jordania juega con una línea de cinco defensores y delanteros rápidos para salir de contra, y ante un rival así, Argentina podría cambiar por momentos el esquema que utilizó en los dos primeros partidos, entre el 4-3-3 y el 4-4-2, con un delantero libre -antes Messi, ahora posiblemente Nicolás Paz- y un nueve que primero fue Lautaro Martínez y este sábado será Julián Alvarez.

“Si vemos que estamos en dificultad, a veces un sistema implica cambiar. Hemos trabajado, el equipo sabe lo que hay que hacer. Puede ser un buen momento”, explicó.

Scaloni no pareció referirse solo al partido contra Jordania; también piensa en lo que vendrá después, cuando ya no habrá margen de error: a partir de los 16avos, el que pierde se vuelve a casa. Y los posibles cruces muestran rivales con estilos muy diferentes.

“SEGURAMENTE VA A JUGAR EL SEGUNDO TIEMPO” Scaloni confirmó que Leo Messi no será titular pero sumará minutos ante Jordania.



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“Estamos viendo diferentes maneras de jugar y al final todos tienen resultados. El que ataca con el balón, caso España o caso nuestro. El que juega de contra, que también le está yendo bien. Y el que se hace fuerte defensivamente; vimos Australia con Paraguay y son equipos que no le van a poner las cosas fáciles a nadie”, analizó.

Sin embargo, Scaloni dejó en claro que hay una idea que no cambia. Argentina podrá variar el esquema o ajustar algunos roles, pero seguirá intentando ser el de siempre: un equipo protagonista, que maneje el trámite a partir de la tenencia, con mucha dinámica en la mitad de la cancha, circulación rápida y el talento de sus delanteros. Al mismo tiempo, sabe que en un Mundial la diferencia también está en la solidez defensiva. Para el técnico, el campeón saldrá del grupo de las grandes potencias. Y no será el que más ataque, sino el que mejor cuide su arco.

Para Scaloni, en el fútbol queda poco por descubrir. La clave está en elegir la mejor herramienta para cada momento. “Me parece increíble que todavía se hable de la Holanda del 74. Marcó una época y no fue campeón del mundo. Esa es una señal muy buena. Si está todo inventado no lo sé; creo que a muchas cosas les hemos cambiado el nombre. Es muy difícil inventar algo que nadie haya hecho y, además, hoy todo se ve. Uno puede proponer algo, pero el rival siempre tiene una manera de hacerte daño. El fútbol es un juego de ajedrez. Muchas cosas ya estuvieron antes. Una vez, hablando con (Jorge) Burruchaga, no recuerdo qué término usamos y me dijo: ‘La V corta: el 8, el 5 y el 10’. Nosotros ahora les decimos interiores, mixtos... Y son las mismas cosas de hace años”. Por eso, el ensayo ante Jordania tendrá un doble objetivo. Servirá para probar variantes, pero también para preparar al equipo para lo que puede venir más adelante.

Lionel Scaloni, sonriente, en un entrenamiento de la selección argentina JUAN MABROMATA - AFP

Antes del Mundial, Scaloni había asegurado que, como mínimo, diez selecciones tenían posibilidades reales de salir campeonas. Y sigue pensando lo mismo. Entre risas, cuando le preguntaron qué rival prefería enfrentar en la próxima ronda, respondió: “Que el Mundial se termine mañana y seamos campeones del mundo”. Luego volvió al análisis”: “Se están viendo cosas que siempre hemos dicho y se están cumpliendo: rivales muy difíciles”.

Salvo Emiliano Martínez, se espera un equipo casi completamente nuevo. El objetivo será cerrar la primera fase con puntaje ideal, mantener el arco en cero y llegar a los 16avos con un plantel en condiciones para cualquier desafío. Porque, al final, el Mundial no siempre lo gana el que mejor juega ni el que más goles convierte. Lo gana el que mejor se adapta. Y Scaloni quiere que Argentina sea ese equipo.