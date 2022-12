Argentina-Australia: qué espera Lionel Scaloni del equipo y por qué los oceánicos son “una buena selección”

escuchar

Lionel Scaloni, entrenador argentino, habla en conferencia de prensa a 24 horas del partido de octavos de final ante Australia. Se espera que el DT responda sobre el estado físico de Ángel Di María, la principal duda de cara al encuentro ante los oceánicos. Y sobre el poco descanso que tuvieron sus futbolistas luego de retirarse en horas de la madrugada del estadio 974, donde vencieron a Polonia por 2-0 el miércoles.

“Recién ahora vamos a entrenar y tendremos un panorama de cómo están y de la recuperación de Angel y de otros. Ahí decidiremos el equipo para enfrentar a Australia mañana”, dijo Scaloni. “Hay que ver si el rival es inferior. No estoy de acuerdo. Es un buen equipo. Hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido de fútbol. El planteamiento es similar con algunos matices. Nuestra idea es la de los últimos partidos. Intentaremos sostenerlo”, agregó sobre el seleccionado oceánico, que se clasificó a octavos de final tras vencer a Dinamarca por 1-0.

Conferencia de prensa de Rodrigo de Paul y Lionel Scaloni, en Doha Aníbal Greco - La Nación

El DT añadió: “No sé si habrá cambios hasta que no entrenemos hoy y ver cómo están los jugadores. siempre pensamos en afrontar el rival con los creemos que son mejores para ese partido. Tenemos una idea. Tenemos un día. Todavía tienen que descansar y eso es fundamental”. Habrá que esperar, entonces, para saber quiénes arrancan con Australia.

El entrenador fue más allá: “Quien sigue la selección sabe que soy más de sensaciones, de lo que pretendo en cada partido. Rara vez he repetido. Podría ser una opción, pero no lo puedo confirmar. Sí es verdad que la sensación del equipo (contra Polonia y en el segundo tiempo con México) fue muy buena. Lo importante es que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Está muy bueno que los que están en el banco puedan incluso mejorar la actuación del equipo. Pensamos partido a partido”.

#SeleccionMayor Hasta ahí la palabra del entrenador @lioscaloni a un día del choque ante Australia por los Octavos de Final. pic.twitter.com/JlmvAZNcaA — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 2, 2022

Sobre el rival, Australia, Scaloni precisó: “A mí no me sorprende. Es una buena selección. Ha hecho una buena eliminatoria de clasificación al mundial. Me parece una buena selección con tradición en los mundiales. Eso lo hace difícil. Acá no hay que confiarse de nada y jugar al fútbol e intentar hacerlo lo mejor posible. Es un equipo y cuando enfrentás a un equipo siempre es difícil. Me refiero a un conjunto de jugadores que saben lo que quieren. Eso siempre tiene su dificultad”.

Scaloni también se refirió al aliento de los hinchas argentinos en Qatar: “El apoyo de la gente siempre ha estado, siempre se hacen notar. Cuando el 80-90% es argentino se nota mucho más. Estamos eternamente agradecidos. El clima es muy lindo. Ojalá mañana sea igual que el día de Polonia. Fue como jugar en Argentina”, completó.

Sobre Di María, el entrenador indicó: “Esperemos a hoy y mañana. Cuando dije que aunque parezca una tontería, Australia jugó a las 18 siendo segundo y nosotros a las 22 siendo primeros. Eso influye. Ayer fue un día de recuperación. Que los jugadores estén con la familia. Recién hoy vamos a tener un panorama de Ángel. El Huevo (Marcos Acuña) está bien. Salió porque tenía amarilla. Esperemos que Ángel esté bien. Si me da disponibilidad jugará. No te lo puedo decir porque no tenemos un panorama exacto ”.

Di María será probado este viernes para ver si su físico responde bien a las exigencias. El futbolista de Juventus de Italia tiene una contractura muscular, por lo que en caso de que no esté apto para noventa minutos se sentará en el banco de suplentes e ingresará en el segundo tiempo. El resto de los titulares argentinos ante Polonia no presentan inconvenientes y se espera que el entrenador los confirme para el encuentro de octavos de final, que se juega este sábado desde las 16 (hora argentina) en el estadio de Al Rayyan y con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak. La Argentina usará su camiseta titular: blanca con rayas celestes.

#Qatar2022 Cuerpo arbitral para @Argentina - #Australia 🇦🇺



Árbitro: Szymon Marciniak 🇵🇱

Asistente 1: Pawel Sokolnicki 🇵🇱

Asistente 2: Tomasz Listkiewicz 🇵🇱

Cuarto árbitro: Mario Escobar 🇬🇹 pic.twitter.com/h6cWgrEn78 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 1, 2022

Consultado sobre el aliento y las celebraciones en un país recóndito como Bangladesh, Scaloni dijo: “Es lo que trasmite desde hace años la camiseta de la selección. Siempre ha transmitido una locura desde Diego. Nos llena de orgullo que un país como Bangladesh hinche por Argentina como hay tantos países. Intentaremos dar el máximo. Jugando como el otro día, la sensación era positiva. Eso es lo que buscaremos. Gracias a la gente de Bangladesh”, cerró el entrenador argentino. La atención, ahora, se traslada a las canchas de fútbol del predio en la Universidad de Qatar. Allí se sabrá cómo está Di María. Y si puede o no ser titular ante Australia.

De Paul espera un partido similar al de Polonia

El partido ante Australia por los octavos de final del Mundial será similar al choque ante Polonia porque seguramente el equipo oceánico le cederá el control del balón a Argentina, dijo Rodrigo De Paul en conferencia de prensa.

“Al igual que Polonia, creo que nos van a dar la pelota (...) Tienen jugadores rápidos por afuera. Será un trabajo importante de los defensores para que jueguen liberados los de arriba (...) Veo un partido similar al anterior”, señaló el mediocampista de Atlético de Madrid, formado en Racing Club.

Rodrigo De Paul habla en la conferencia de prensa previa al partido con Australia, por los octavos de final de Qatar 2022 Aníbal Greco - La Nación

“Australia es un equipo rápido, con centrales altos (...) Los extremos son la carta que tienen ellos para salir rápido de contra y no debemos quedar mal parados”, agregó sobre el rival.

Argentina comenzó su campaña mundialista con una inesperada derrota ante Arabia Saudita en un partido en el que dominó el primer tiempo pero luego jugó muy mal. A partir de allí fue recuperando su juego paulatinamente en las victorias sobre México y Polonia. De Paul dijo que la derrota en el debut hizo que el equipo mostrara carácter para los siguientes encuentros.

“Se ve qué tipo de grupo somos (...) No es un Mundial fácil y haber comenzado así y terminar primeros, le tenemos que dar un valor importante por la reacción ante la dificultad. Fueron días duros, pero fue positivo”, señaló. “Veo a mis compañeros muy bien, con fe, ilusión y el grupo está respondiendo”.

El mediocampista también se refirió a su nivel en la Copa del Mundo y en cómo evolucionó desde el primer encuentro ante Arabia Saudita: “Creo que fui de menor a mayor, pero me encuentro muy bien, el cuerpo técnico me da confianza, jugar los 90 minutos es importante porque físicamente lo prefiero así”.

Con información de la agencia Reuters.

