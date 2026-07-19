Scaloni piensa en dos cambios para jugar ante España: los regresos de De Paul y Montiel

NUEVA JERSEY (Enviado especial).- El temporal que azotó ayer a New Jersey le sumó todavía más suspenso a la decisión de Lionel Scaloni: el técnico, que tenía pensado realizar una breve práctica de fútbol en el último ensayo previo a la final, apenas pudo hacer algunos trabajos con pelota en el Red Bulls Performance Center, un complejo ubicado en las afueras de la ciudad donde las tormentas eléctricas se hicieron sentir con intensidad.

Aun así, el entrenador pudo realizar algunos ejercicios en los que dejó entrever, al menos, la idea que tiene para el partido con España. Y la principal novedad sería el posible regreso de Rodrigo de Paul.

La felicidad de Scaloni, tras el triunfo ante Inglaterra Tom Weller - dpa DPA

Durante los 15 minutos abiertos a la prensa solo hubo tiempo para observar la entrada en calor y el momento en que Scaloni repartía las pecheras. Allí, por ejemplo, hubo un indicio claro: el lateral derecho elegido fue Gonzalo Montiel, de muy buen ingreso ante Inglaterra, y no Nahuel Molina, que a lo largo del Mundial nunca logró encontrar el nivel que mostró en Atlético de Madrid. Los delanteros fueron Lionel Messi y Julián Álvarez. Pero en el mediocampo hubo dos jugadores extra: además de Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, el técnico incluyó a Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso. Una costumbre de Scaloni: cuando tiene dudas en un sector, suele mostrar ante las cámaras la opción que tiene en mente y otras que también podría llegar a utilizar.

Lo cierto es que De Paul corre con ventaja para meterse entre los once. Simeone cumplió ante Inglaterra, mostrando por momentos más sacrificio que fútbol, fue importante para la presión y para aportar vértigo en ataque. Sin embargo, Scaloni pareciera inclinarse por el jugador con más presencias en su ciclo, al que le “dolió” dejar en el banco en la semifinal, pero que ingresó en gran nivel y fue clave en la remontada épica.

Lionel Messi y Gonzalo Montiel, una sociedad que puede volver contra España Soccrates Images - Getty Images Europe

El técnico no les dio el equipo a los jugadores y recién lo revelará esta tarde durante la charla técnica, antes de salir del hotel rumbo al MetLife, donde irá por el quinto título de su ciclo sobre seis torneos disputados.

En la práctica de ayer, pese a que el técnico había avisado que algunos jugadores no se encontraban al ciento por ciento en lo físico y que eso influiría en el armado del equipo, todos trabajaron a la par. El único que arrastraba una fatiga era Cristian Romero, que no tuvo problemas para completar el entrenamiento. Las elecciones serán, entonces, tácticas. Y también tendrán el componente de intuición que tantas veces acompañó Scaloni en los partidos decisivos.

Luis de la Fuente, pura simpatía LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al mismo tiempo, España se prepara para disputar la final del Mundial ante la Argentina. Detrás de ese desafío, Luis de la Fuente, el entrenador, debe terminar de definir el once titular con el que saltará al campo de juego del Metlife Stadium este domingo desde las 16. Lo más probable es que el DT repita la formación que dispuso en los últimos dos encuentros.

De no mediar inconvenientes, el técnico podría disponer de los mismos nombres con los que venció a Bélgica en los cuartos de final y a Francia en las semifinales, con un contundente 2-0 que sorprendió a todos, por el dominio del juego. En principio, todos estarían en condiciones, más allá de que el lateral derecho Pedro Porro dejó el campo de juego ante los galos con un calambre.

🥹 Último Meet & Greet del Mundial.



Gracias, afición, por acompañarnos siempre y regalarnos tantos momentos inolvidables.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/nC2y5rra8r — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

La probable formación de España, entonces, será con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri y Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.