Se confirmó el cronograma de la Copa Argentina: Boca, River, San Lorenzo y Racing jugarán antes de la final del Mundial

Después de varias dilaciones, la Copa Argentina confirmó las fechas de los cinco partidos pendientes de los 16avos de final. Dos de los cinco enfrentamientos debían haberse jugado antes del Mundial (San Lorenzo vs. Riestra y Racing vs. Defensa y Justicia), pero fueron postergados. Este jueves, la organización comunicó los días de esas dos llaves y también programó los partidos de Independiente Rivadavia (Mendoza), River y Boca.

Las cinco llaves se resolverán entre el 12 y el 17 de julio. Es decir, en la última semana de la Copa del Mundo y a pocos días de que se jueguen tanto el partido por el tercer puesto como la final. El primero en salir a la cancha será el actual monarca del torneo, Independiente Rivadavia (Mendoza). La Lepra jugará frente a Tigre el domingo 12 de julio, en sede y horario por confirmar.

Independiente Rivadavia, campeón vigente de la Copa Argentina, jugará el 12 de julio contra Tigre por los dieciseisavos de final de la presente edición César Heredia - FOTOBAIRES

Cuatro días más tarde, el jueves 16, les tocará el turno a Racing y Boca. La Academia se medirá con Defensa y Justicia, mientras que el conjunto xeneize jugará contra Sarmiento de Junín. Tampoco hay precisiones sobre la cancha y el horario de estos partidos.

Al día siguiente, el viernes 17, jugarán River y San Lorenzo. El Millonario se medirá con Aldosivi (Mar del Plata), mientras que el Ciclón jugará con su vecino, Deportivo Riestra. En relación a este encuentro, puede ocurrir que la organización lo mande a una cancha del conurbano o incluso del interior, aún cuando los estadios de ambos equipos están separados por apenas... ¡348 metros! Originalmente se había programado en el Nuevo Francisco Urbano, el estadio de Deportivo Morón.

Las postergaciones

El 29 del mes pasado, la organización de la Copa Argentina que la llave entre Racing y Defensa y Justicia, que debía disputarse dos días más tarde en la cancha de Gimnasia de Jujuy quedaba postergada. La escasa antelación con el partido provocó la bronca de los hinchas de ambos equipos, obligados a viajar por medio país cuando la distancia entre sus canchas es de apenas 20 kilómetros.

Aquella cancelación le dio aire a la Academia, que acababa de despedir a Gustavo Costas como entrenador y buscaba reemplazo. Lo sucederá Juan Pablo Vojvoda. En el Halcón recién asumía Julio Vaccari, sucesor de Mariano Soso, quien dejó el cargo luego de la no clasificación de los de Florencio Varela a los playoffs del pasado torneo Apertura. En definitiva, y más allá de la opinión de los hinchas, la postergación les sirvió a ambos para ganar tiempo.

El encuentro entre San Lorenzo y Deportivo Riestra, en tanto, fue postergado a pedido del Ciclón. Iba a disputarse el miércoles 3 de junio en el estadio de Deportivo Morón y ahora quedó programado para el viernes 17 de julio. Sin precisiones aún sobre estadio ni horario.

Marcelo Culotta, el nuevo presidente de San Lorenzo Hernán Zenteno

En aquella ocasión, San Lorenzo estaba inmerso en un proceso electoral y venía de ser eliminado tanto del Apertura como de la Copa Sudamericana luego de perder en el Nuevo Gasómetro contra el sorprendente Recoleta, de Paraguay. “El partido por Copa Argentina entre San Lorenzo y Riestra programado para el próximo miércoles fue postergado para antes del inicio del próximo torneo. Esto se resolvió luego de una presentación realizada por el club donde se solicitó a los organizadores realizar el encuentro en otras condiciones de día, horario y sede“, comunicó el club azulgrana el pasado 29 de mayo.

Los hinchas criticaron la decisión: “Mejor porque íbamos a quedar afuera. Igual una desgracia, ahora dos meses sin poder ir a la cancha“, señaló un simpatizante en la red social X. Sergio Costantino, entonces presidente transitorio, perdió las elecciones del 30 de mayo con Marcelo Culotta.

El partido por Copa Argentina entre San Lorenzo y Riestra programado para el próximo miércoles fue postergado para antes del inicio del próximo torneo. Esto se resolvió luego de una presentación realizada por el club donde se solicitó a los organizadores realizar el encuentro en… https://t.co/HkUX5LAzna — San Lorenzo (@SanLorenzo) May 29, 2026

El cronograma completo de los 16avos de final de la Copa Argentina

12 de julio (sede y horario a confirmar): Independiente Rivadavia (Mendoza) vs. Tigre

16 de julio (sede y horario a confirmar): Sarmiento (Junín) vs. Boca

16 de julio (sede y horario a confirmar): Racing vs. Defensa y Justicia

17 de julio (sede y horario a confirmar): San Lorenzo vs. Riestra

17 de julio: River vs. Aldosivi (Mar del Plata)

✅ Fechas confirmadas para los partidos restantes de los 16avos de Final de #NuestraCopa 🙌#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/MkObi1TYBT — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) June 11, 2026

Los que esperan en octavos de final

El fixture de la Copa Argentina ya tiene nueve equipos confirmados en los octavos de final. Algunos se enfrentarán entre sí, mientras que otros sabrán su rival una vez que se resuelvan los cinco partidos de dieciseisavos de final.

El ganador de San Lorenzo vs. Riestra se medirá con Gimnasia (La Plata). Quien se quede con la llave entre Racing y Defensa jugará en octavos de final con Belgrano de Córdoba, campeón del torneo Apertura. Vélez, ya clasificado, espera en octavos de final por el vencedor de Boca vs. Sarmiento (Junín).

¡Así quedó el cuadro de la 14ª edición de #NuestraCopa 🙌 tras la clasificación de @barracascentral a los Octavos de Final!#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/ZDAjgO1Pfd — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) June 3, 2026

En el otro lado del cuadro, Los ganadores de River vs. Aldosivi e Independiente Rivadavia vs. Tigre se medirán entre sí en octavos. Se trata de la única llave de esa instancia que resta por definirse en esa parte del cuadro, donde ya están Atlético Tucumán vs. Independiente, Platense vs. Instituto de Córdoba y Estudiantes (La Plata) vs. Barracas Central.