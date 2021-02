Sebastián Vignolo: "A Boca le falta caminar"

Medina fue una de las figuras de Boca en Rosario Crédito: Prensa Boca

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, consideró que al primer equipo de Boca Juniors "le falta caminar".

"Boca necesita tranquilidad, es un equipo en formación. Está buscando una manera diferente de jugar a la que venía entregando. Le había dado resultado: había salido campeón de la Copa Maradona y del torneo anterior ante Gimnasia. Lo que creían era que tenía que tener un juego un poco más vistoso. Hacerse dueño del partido", comenzó su editorial Vignolo tras la victoria del equipo xeneize ante Newell's Old Boys por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

Luego, el animador televisivo confesó que el juego de Boca no lo "termina de llenar" y que "todavía no es un equipo convincente", aunque "mostró algunas cosas positivas, un (Nicolás) Capaldo que juega y que con más rodaje puede jugar en esa posición", "un (Carlos) Zambrano que de haber jugado muy mal contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, ayer creo que ha mostrado su mejor versión acaso desde que está en la Argentina", y "un (Carlos) Izquierdoz que es discutido puertas afuera, pero que cada vez que sale a la cancha se defiende jugando".

Por otra parte, Vignolo también destacó la aparición del juvenil Cristian Medina, quien "se presentó jugando en la mitad de la cancha con aplomo, solvencia y serenidad". A su vez, el relator deportivo opinó que Eduardo Salvio "mostró cierta apatía", y que Mauro Zárate "no está cómodo" jugando en posición de número nueve. Por otra parte, el conductor dijo que lo que Edwin Cardona le aporta al equipo son "estiletazos, es la pelota parada, es la pelota precisa", pero "no le pidan que cambie el ritmo".

En tanto, Vignolo añadió a que Boca "le falta un 9, alguien que rebote distinto. No le gusta el área a (Franco) Soldano, no le sienta bien ser 9, es raro. Tiene una confianza por el piso. En lugar de encarar y demostrarse que tiene que jugar, es como que trataba de asistir a sus compañeros y no ser un poco egoísta, cuando creo que el goleador o el delantero tiene que serlo".

Finalmente, el narrador de fútbol se cuestionó si a Boca "le alcanza" para ser protagonista, y se contestó que aún no porque "le falta mucho", y "le falta caminar" y "andar": "Le falta mecanizar movimientos, aceitar. Darle confianza a algunos futbolistas que hoy no la tienen", agregó.

"Hubo cosas saludables. Sobre todo, el valor de la victoria. Es un paño frío cuando notas la frente caliente. Y para Boca, no es poco. Después, tiene que hacer todo el resto", concluyó Vignolo.