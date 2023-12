escuchar

La Copa América Estados Unidos 2024 va tomando color porque día a día las confederaciones Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) va revelando detalles de la misma. Uno de ellos fue, esta semana, el anuncio de los estadios que se utilizarán para disputar los partidos.

En total serán 14 recintos distribuidos a lo alto y ancho del amplio territorio estadounidense. Teniendo en cuenta la dinámica del campeonato, dos grupos disputarán sus duelos en el oeste y centro y el resto de las zonas, en el este y centro. El torneo irá en dirección al este porque los cuartos de final tendrán lugar en el oeste y centro mientras que las semifinales y la definición, en el este.

El encuentro inaugural del certamen tendrá lugar el 20 de junio del año próximo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con la presencia de la selección argentina, campeona defensora, ante un rival a definir en el sorteo que tendrá lugar el próximo 7 de diciembre. La definición, en tanto, será el 14 de julio en el Hard Rock Stadium ubicado en Miami Gardens, en el estado de Florida. El torneo terminará en la ciudad donde habita Lionel Messi en un recinto con capacidad para 65.300 hinchas que es la sede de Miami Dolphins y, además, se utiliza en el certamen de tenis Miami Open y para los partidos de fútbol universitario de la Universidad de Miami, Orange Blossom Classic y Orange Bowl.

El estadio Mercedes-Benz de Atlanta será la sede del partido inaugural de la Copa América 2024

Los 14 estadios de la Copa América 2024

Allegiant Stadium , Las Vegas, Nevada: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y uno de cuartos de final.

, Las Vegas, Nevada: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y uno de cuartos de final. AT&T Stadium , Arlington, Texas: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y uno de cuartos de final.

, Arlington, Texas: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y uno de cuartos de final. Bank of America Stadium , Charlotte, North Carolina: albergará dos partidos, una semifinal y el del tercer puesto.

, Charlotte, North Carolina: albergará dos partidos, una semifinal y el del tercer puesto. Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas: albergará un partido de la primera etapa.

Kansas City, Kansas: albergará un partido de la primera etapa. Exploria Stadium , Orlando, Florida: albergará un partido de la primera etapa.

, Orlando, Florida: albergará un partido de la primera etapa. GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri: albergará dos partidos de la primera etapa.

Kansas City, Missouri: albergará dos partidos de la primera etapa. Hard Rock Stadium , Miami Gardens, Florida: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y la final.

, Miami Gardens, Florida: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y la final. Levi’s Stadium , Santa Clara, California: albergará un partido de la primera etapa.

, Santa Clara, California: albergará un partido de la primera etapa. Mercedes-Benz Stadium , Atlanta, Georgia: albergará un partido de la primera etapa.

, Atlanta, Georgia: albergará un partido de la primera etapa. MetLife Stadium , East Rutherford, New Jersey: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y una semifinal.

, East Rutherford, New Jersey: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y una semifinal. NRG Stadium , Houston, Texas: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y uno de cuartos de final.

, Houston, Texas: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y uno de cuartos de final. Q2 Stadium , Austin, Texas: albergará un partido de la primera etapa.

, Austin, Texas: albergará un partido de la primera etapa. SoFi Stadium , Inglewood, California: albergará dos partidos de la primera etapa.

, Inglewood, California: albergará dos partidos de la primera etapa. State Farm Stadium, Glendale, Arizona: albergará tres partidos, dos de la primera etapa y uno de cuartos de final.

El sorteo, en Miami

El campeonato se jugará del 20 de junio al 14 de julio del año próximo con 16 equipos, 10 de la Conmebol y otros seis de la Concacaf en calidad de invitados. Será la segunda vez en la historia, luego de la edición de 2016 que también tuvo lugar en Estados Unidos, que el torneo lo disputarán esa cantidad de conjuntos.

El sorteo de la primera etapa tendrá lugar el jueves 7 de diciembre desde las 21.30 (hora argentina) en el complejo James L. Knight Center de Miami. Los combinados se dividirán en cuatro grupos de cuatro cada uno. El A tendrá como cabeza de serie a la Argentina, el B a México, el C a Estados Unidos y el D a Brasil. Todos ellos serán parte del bolillero 1. En el copón 2 figurarán Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú; en el 3 Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay; y en el 4 Bolivia, Jamaica y otros dos elencos de la Concacaf que se definirán en dos llaves a disputarse en marzo (Canadá vs. Trinidad y Tobago y Costa Rica vs. Honduras).

La etapa de grupos será disputada del 20 de junio al 2 de julio, los cuartos de final del 4 al 6 de julio; las semifinales el 9 y 10 de julio; el tercer puesto el 13 de julio, y por último, la final el 14 de julio.

Los bolilleros para el sorteo de la Copa América, con la Argentina cabeza de serie en el grupo A