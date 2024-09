Selección argentina: cuáles son los próximos partidos, por las Eliminatorias 2026

Escuchar

La selección argentina culminó la doble fecha FIFA de septiembre con un saldo de una victoria (3 a 0 vs. Chile) y una derrota (2 a 1 vs. Colombia), pero se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con dos puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el seleccionado cafetero. De acá en adelante, el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni tendrá poco tiempo de descanso para diagramar la próxima convocatoria de cara a las jornadas 9 vs. Venezuela (el último partido de la primera vuelta) y 10 vs. Bolivia (el primero de la segunda), programadas para el 10 y 15 de octubre, respectivamente.

El duelo que le dará cierre a la primera mitad del certamen clasificatorio a la próxima Copa del Mundo será el 28° entre el seleccionado albiceleste y la Vinotinto. Para ese encuentro, Scaloni no podrá contar con Cristian ‘Cuti’ Romero, quien debe cumplir una fecha de suspensión tras ser amonestado al final del partido ante Colombia. En el historial, el dominio argentino es total, con 23 victorias, dos empates y apenas dos caídas. Chocaron por última vez el 25 de marzo de 2022, en el marco de la fecha 17 de las eliminatorias para el Mundial de Qatar, con festejo criollo por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Nicolás González, Ángel Di María y Lionel Messi.

Cristian 'Cuti' Romero fue amonestado ante Colombia y se perderá el partido contra Venezuela JOAQUIN SARMIENTO - AFP

El de la décima fecha será el 43° enfrentamiento entre argentinos y bolivianos. La última vez que se vieron las caras fue el 12 de septiembre de 2023 en la altura de La Paz, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni se quedó con el triunfo luego de golear a su rival de turno por 3 a 0 con goles de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González. A lo largo de la historia hubo 30 triunfos para la Argentina y siete para Bolivia, todos en condición de local. Empataron cinco veces.

Fixture y resultados de la Argentina en las eliminatorias

1-0 vs. Ecuador (L).

3-0 vs. Bolivia (V).

1-0 vs. Paraguay (L).

2-0 vs. Perú (V).

0-2 vs. Uruguay (L).

1-0 vs. Brasil (V).

3-0 vs. Chile (L).

1-2 vs. Colombia (V).

Venezuela vs. Argentina - Jueves 10 de octubre de 2024.

Argentina vs. Bolivia - Martes 15 de octubre de 2024.

Paraguay vs. Argentina - Jueves 14 de noviembre de 2024 (a confirmar).

Argentina vs. Perú - Martes 19 de noviembre de 2024 (a confirmar).

Uruguay vs. Argentina - Jueves 20 de marzo de 2025 (a confirmar).

Argentina vs. Brasil - Martes 25 de marzo de 2025 (a confirmar).

Chile vs. Argentina - Miércoles 4 de junio de 2025 (a confirmar).

Argentina vs. Colombia - Lunes 9 de junio de 2025 (a confirmar).

Argentina vs. Venezuela - Martes 9 de septiembre de 2025 (a confirmar).

Ecuador vs. Argentina - Domingo 14 de septiembre de 2025 (a confirmar).

Las 10 selecciones pertenecientes a Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa al Mundial 2026, mientras que el que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.

LA NACION