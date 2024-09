Qué le pasa a Lionel Messi y por qué no juega los partidos con la selección argentina, por las eliminatorias

Escuchar

Como casi nunca, Lionel Messi no es parte de la selección argentina que afronta la primera ventana de partidos del año de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 ante Chile en el estadio Monumental y Colombia en Barranquilla, por la séptima y octava fecha, respectivamente.

El 10 se lesionó el tobillo derecho en la definición de la Copa América 2024 ante el combinado cafetero en la victoria 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez que valió la obtención del trofeo por segunda vez consecutiva y atraviesa los primeros días de entrenamientos desde su recuperación. Desde ese encuentro, el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, no volvió a jugar ni siquiera en Inter Miami. Recientemente se sumó a las prácticas del conjunto de Gerardo Martino, pero es una incógnita cuándo volverá a sumar minutos porque su equipo ya está clasificado a los playoffs y no tiene duelos determinantes en el corto plazo.

Lionel Messi se lesionó el 14 de julio pasado en la final de la Copa América contra Colombia Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Sin el capitán, el rol y la cinta, al menos para el duelo vs. Chile, los asume Nicolás Otamendi a raíz de que Ángel Di María no es parte del plantel porque se retiró del elenco nacional. Su camiseta, la número 10, la porta Paulo Dybala. La ‘Joya’, que no había sido citado por Lionel Scaloni cuando se anunció la lista y fue incluido posteriormente, será el 14° futbolista que utiliza el emblemático dorsal desde que Messi se adueñó de él en marzo de 2009.

A excepción de otro contratiempo, Messi volverá a vestir la camiseta celeste y blanca en la siguiente ventana de encuentros de las eliminatorias sudamericanas programada para octubre. El campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América enfrentará a Venezuela como visitante y a Bolivia como local. En noviembre, en la última instancia del año, los rivales serán Paraguay en Asunción y Perú como anfitrión. La clasificación a la Copa del Mundo 2026 concluirá en 2025 con los últimos seis encuentros: en marzo, la albiceleste chocará contra Uruguay (V) y Brasil (L); en junio con Chile (V) y Colombia (L); y por último, en septiembre, sus oponentes serán Venezuela (L) y Ecuador (V).

Lionel Messi acumula tres goles en las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 Gustavo Garello - AP

En el actual certamen Lionel Messi disputó cinco de los seis partidos que tuvo el combinado nacional antes del encuentro contra Chile. En la primera jornada marcó el gol del triunfo ante Ecuador 1 a 0 y, días después, no estuvo en la victoria ante Bolivia en La Paz 3 a 0. Regresó en el triunfo vs. Paraguay 1 a 0 en el Monumental por la tercera jornada, partido en el que ingresó a los 53′ por Julián Álvarez; y luego anotó un doblete en el triunfo 2 a 0 sobre Perú en Lima. Sus últimos encuentros fueron la derrota 2 a 0 contra Uruguay en la Bombonera y, días después, el histórico golpe de la albiceleste 1 a 0 en el Maracaná contra Brasil donde sumó 78′ hasta que lo sustituyeron por Di María.

Con tres anotaciones en cinco cotejos, el delantero de Inter Miami es escolta en la tabla de goleadores junto al uruguayo Nicolás De la Cruz. El líder es el charrúa Darwin Núñez con cinco conquistas, pero fue sancionado por cinco encuentros por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a raíz de los disturbios que protagonizó en la Copa América 2024 cuando la Celeste quedó eliminada en semifinales vs. Colombia. Así, no puede sumar festejos en las eliminatorias hasta el año próximo.

Todos los títulos de Lionel Messi (44)

Selección argentina (6)

Mundial Sub 20 2005.

Juegos Olímpicos Pekín 2008.

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Mundial Qatar 2022.

Copa América 2024.

Barcelona (34)

Mundial de Clubes 2009, 2011 y 2015 (tres).

Champions League 2006, 2009, 2011 y 2015 (cuatro).

Supercopa de Europa 2009, 2011 y 2015 (tres).

Liga de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (diez).

Copa del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (siete).

Supercopa de España 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018 (siete).

París Saint Germain (3)

Ligue 1 2022 y 2023 (dos).

Supercopa de Francia 2022.

Inter Miami (1)

Leagues Cup 2023.

LA NACION