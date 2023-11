escuchar

La selección argentina y Uruguay se enfrentan este jueves en la Bombonera, a partir de las 21, en un partido correspondiente a la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. En la previa del encuentro, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y aseguró que el equipo titular no cambiará mucho con respecto al que derrotó por 2 a 0 a Perú en la última jornada. Por lo pronto, hay una modificación obligada: Nahuel Molina reemplazará a Gonzalo Montiel, quien pidió el cambio ante el seleccionado incaico y desde entonces no tuvo rodaje futbolístico.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó los cuatro partidos que disputó en lo que va de la competencia y mantiene puntaje perfecto, lo que le permite ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones con 12 unidades, cinco más que sus inmediatos perseguidores: Uruguay, Brasil y Venezuela. En la primera fecha venció por la mínima diferencia a Ecuador con un golazo de tiro libre de Lionel Messi; luego, sin el capitán entre los convocados, goleó por 3 a 0 a Bolivia en la altura de La Paz con goles de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González. En la tercera jornada, en tanto, derrotó por 1 a 0 a Paraguay con un tanto de Nicolás Otamendi, y después le ganó por 2 a 0 a Perú con un doblete de Messi.

Resumen Perú 0 - Argentina 2

El entrenador aún no confirmó si Ángel Di María, ya recuperado de la lesión que lo marginó de la convocatoria en los duelos contra Paraguay y Perú, será parte del once inicial. “Viene jugando y está en condiciones. Él cuando vuelve de una lesión se pone bien rápido. Después si juega de inicio o no, son decisiones que tenemos que tomar, pero está bien”, aseguró Scaloni. ‘Nico’ González, muy bien considerado por el cuerpo técnico, también pelea por un lugar como titular en el sector izquierdo del ataque, acompañando a Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez, la otra duda recurrente en la cabeza del DT: “Tomaremos la decisión en base a lo que creamos que es mejor para el partido. Ya sabemos que los dos ‘9′ pueden jugar juntos, pero en este partido no lo creo”, comentó.

El resto del equipo sale prácticamente de memoria. Emiliano ‘Dibu’ Martínez es inamovible en el arco; Nahuel Molina retomará su protagonismo en el lateral derecho en reemplazo de Gonzalo Montiel y a la espera de un posible debut de Pablo Maffeo; Cristian ‘Cuti’ Romero y Nicolás Otamendi son los baluartes indiscutidos de la primera línea defensiva nacional, y Nicolás Tagliafico se mantendría en el sector izquierdo de la defensa.

Nahuel Molina regresará al equipo titular para el duelo ante Uruguay, en reemplazo de Montiel JUAN MABROMATA - AFP

En la mitad de la cancha cada vez hay menos dudas. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul se ganaron el beneficio de ser considerados como piezas clave luego de su gran rendimiento en el Mundial Qatar 2022. En caso de mantener la idea que Scaloni dispuso en los últimos cotejos Alexis sería el 5, De Paul el 8 y Enzo el 10 (aunque ese número sea de Messi).

Por último, el estratega argentino habló sobre la posible inclusión de nuevos futbolistas, como en esta citación ocurrió con Maffeo y Francisco Ortega: “Para traer un jugador a la selección, tiene que ser alguien que nos haga falta, que juegue en un puesto en el que nosotros creamos que tenemos algún problema o que podemos mejorar. Mientras el equipo esté como está ahora es difícil meter más jugadores. Y sacar jugadores por sacar no tiene mucho sentido”, concluyó.