Selección argentina: la posible formación para el partido vs. Venezuela

Escuchar

La selección argentina y Venezuela se enfrentan este jueves en el Monumental de Maturín, a partir de las 18 (horario argentino), en un partido correspondiente a la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. En la previa del encuentro, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa aunque, como de costumbre, no confirmó el equipo titular. Sin embargo, habrá tres cambios obligados con respecto a la derrota ante Colombia en la última jornada: Emiliano Martínez y Nicolás González no forman parte de la convocatoria (’Dibu’ por una sanción y ‘Nico’ por lesión), mientras que Cristian ‘Cuti’ Romero debe cumplir una fecha de suspensión.

La gran noticia es el regreso de Lionel Messi quien, ya recuperado de la lesión ligamentaria en el tobillo derecho que lo marginó de los duelos ante Chile y Colombia, sería titular contra la Vinotinto. El capitán estuvo dos meses sin jugar luego de pedir el cambio en la final de la Copa América 2024 contra el seleccionado cafetero. Regresó a las canchas para vestir la camiseta de Inter Miami el 14 de septiembre pasado. Desde entonces, suma seis partidos (cuatro de ellos como titular), con cinco goles y una asistencia. Además, sumó su título 46 para reafirmarse como el más ganador de la historia (se quedó con el MLS Supporter’s Shield con Inter Miami por ser el mejor equipo de la temporada regular en Estados Unidos).

El capitán está de vuelta; Lionel Messi será titular en el duelo de este jueves ante Venezuela Robin Alam/ISI Photos - Getty Images North America

En esta doble fecha FIFA, el seleccionado nacional tendrá un nuevo obstáculo: no contará con ‘Dibu’ Martínez, uno de los grandes baluartes del plantel, debido a que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) lo sancionó por “comportamiento ofensivo y violación de los principios del juego limpio”. Los hechos refieren a dos situaciones puntuales: la primera fue en los festejos por la obtención de la Copa América post triunfo ante el conjunto trasandino, cuando ‘Dibu’ miró hacia la tribuna y se puso el trofeo en la pelvis; mientras que la segunda fue luego de la derrota contra Colombia, cuando le pegó un manotazo al equipo de cámaras de la transmisión oficial del partido y tiró al piso al camarógrafo.

#Eliminatorias🏆 La FIFA dio a conocer la sanción impuesta al arquero de la Selección @Argentina, Emiliano Martínez.



📝 https://t.co/JuhOpn5EbK pic.twitter.com/MJvmO2OrX4 — AFA (@afa) September 27, 2024

El 1 en Maturín -y probablemente también en Buenos Aires, ante Bolivia- será Gerónimo Rulli, amigo y principal competidor del dueño del arco nacional desde hace ya tres años, más aún desde el retiro voluntario de Franco Armani de la selección argentina tras la Copa América de este año. Un arquero de vasta experiencia que debutó en la mayor en 2018, frente a Guatemala, en el primer partido bajo la conducción de Scaloni. Hoy, con 32 años, defiende los tres palos de Olympique de Marsella (Francia), pero previamente, tras debutar en Estudiantes de La Plata, fue titular en equipos como Villarreal (España) y Ajax (Países Bajos), entre otros.

El otro gran ausente es el ‘Cuti’ Romero, quien fue amonestado al término de la derrota ante Colombia y deberá afrontar una fecha de suspensión por haber acumulado dos tarjetas amarillas (la otra fue en la derrota frente a Uruguay por 2 a 0, en la fecha 5). Una sanción que no cayó bien en el cuerpo técnico por considerarse “innecesaria”. “Esperemos que estas cosas no vuelvan a pasar, sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener al ‘Dibu’ y a Romero. Lógicamente son cosas que como entrenador no me gustan para los jugadores y tenemos que hacer hincapié en eso, en que el jugador cuando es sancionado o expulsado sea por algo dentro del partido”, comentó Scaloni.

La dupla central, entonces, estará conformada por Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez (Germán Pezzella y Leonardo Balerdi estarán en el banco de suplentes). El lateral izquierdo será Nicolás Tagliafico debido a que la única alternativa en ese puesto es el juvenil Julio Soler, de Lanús. En el lateral derecho, como de costumbre, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean por un lugar en el once inicial, con el ex Boca con una ligera ventaja.

Nicolás Otamendi ocupará el lugar de Cristian 'Cuti' Romero en el partido de este jueves BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la mitad de la cancha, Alexis Mac Allister descansaría para dejarle su lugar a Giovani Lo Celso. El 10 de Liverpool fue reemplazado en el entretiempo del duelo del fin de semana entre su equipo y Crystal Palace por una molestia en la zona de la ingle. Leandro Paredes compartiría el eje con Enzo Fernández, y Rodrigo De Paul se ubicaría por la derecha para conformar el tándem habitual con Molina. Adelante, Lautaro Martínez acompañaría a Messi, relegando a Julián Álvarez al banco de suplentes.

La selección argentina y una odisea para llegar a Venezuela

El combinado albiceleste se entrena en el predio de Inter Miami ubicado en Florida, Estados Unidos. La decisión se debe al impedimento vigente de que los aviones argentinos sobrevuelen territorio venezolano por diferencias diplomáticas entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Javier Milei. El plantel viajaría a Maturín en un vuelo programado para este miércoles, con escala en Colombia, aunque está a merced de lo que ocurra con el huracán Milton.

La FIFA está pendiente de lo que ocurra con el fenómeno meteorológico, por lo que existe la posibilidad de que el enfrentamiento se postergue un día en el caso de que la situación climática impidiera volar a Colombia para luego trasladarse por tierra a Maturín. “Habíamos pedido viajar hoy (por el martes), pero no nos autorizaron. Vamos a viajar teóricamente mañana (por este miércoles), si el tiempo lo permite. No tenemos más noticias que esa. Esperamos entrenar a la mañana y luego salir. Tuvimos mala suerte con esto”, comentó el DT en la conferencia de prensa previa al encuentro.

Posible formación de la selección argentina vs. Venezuela

Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

LA NACION