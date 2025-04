Pura emoción. Unión le ganó a Cruzeiro con un gol en el descuento del pibe que se entrenaba con botellas de fernet

En su debut en la Sudamericana 2025, Unión consiguió una agónica victoria de local ante Cruzeiro, uno de los más fuertes de Brasil. Fue por la mínima, con un tanto de Diego Armando Díaz, el goleador de 23 años que fichó este año por el Tatengue tras romperla en la liga departamental.

El delantero llegó al fútbol profesional argentino para dar vuelta el tablero. El club Sportivo Las Parejas lo cedió a Unión para la temporada 2025 en una caso casi inédito. En este punto se generó una disyuntiva sobre si al conjunto santafesino le convenía traer a un goleador de la liga amateur -donde marcó 47 goles, entre ellos muchos golazos-.

Lo cierto es que Díaz respondió y va cumpliendo. Se metió rápido en las listas de convocados y el 17 de marzo anotó su primer gol en el fútbol profesional, en lo que fue victoria por 3 a 1 ante Banfield, donde también convirtió en el suplemento.

El delantero, que nunca hizo inferiores, contó en ESPN sobre su historia antes de llegar a la primera: “Me llamaron a una prueba de tres días y me tuve que poner a punto. Tenía poco tiempo, así que me puse a entrenar con botellas de fernet en mi pueblo. Las usaba como conos. Y ahora estoy acá”. Además, reveló que trabajó en una carbonería para ayudar a su madre y sus 8 hermanos, recién a los 18 comenzó a jugar en clubes de Los Frentones, Chaco, y hacía abdominales con bolsas de cemento. Hoy, el público tatengue lo ovacionó.

No fue un partido sencillo para Unión. Apenas a los ocho minutos, el delantero brasileño Gabriel Barbosa -conocido como “Gabigol”- protagonizó una dura entrada contra el argentino Franco Fragapane que generó la reacción de todo el Tatengue. Para el árbitro no fue ni tarjeta, mientras que el VAR no lo llamó para chequear la jugada.

A su vez, casi al final del primer tiempo se puso en ventaja, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada. Jerónimo Dómina entró al área, quedó enfrentado al arquero -a quien se sacó de encima con una gambeta- y definió, aunque ni bien corrió al córner para festejarlo vio al juez de línea con la bandera levantada.

De todos modos fue una fructífera victoria de Unión que consiguió sacarle tres puntos a uno de los más difíciles de su grupo y de la competencia. En su zona también están Palestino, de Chile, a quien enfrentará en la próxima fecha, y a Mushuc Runa, de Ecuador.

