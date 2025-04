Partidos de la Copa Sudamericana hoy miércoles 2 de abril

La etapa de grupos de la Copa Sudamericana 2025 continúa este miércoles 2 de abril con seis partidos correspondientes a la primera fecha y sobresalen los debuts de Huracán y Godoy Cruz de Mendoza, dos de los seis clubes argentinos que participan. Todos los encuentros se transmiten por diferentes señales de ESPN y DSports, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en la plataforma digital Disney+ y su versión Premium se emiten también los encuentros de ESPN. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La jornada arranca con dos cotejos a las 19, entre ellos la visita del Globo a Corinthians en San Pablo. En simultáneo, Melgar recibe a Vasco Da Gama en Perú. A las 21.30 se desarrollan tres juegos: Racin de Uruguay vs. América de Cali en Montevideo; Vitória vs. Universidad Católica de Ecuador en Brasil; y Sportivo Luqueño vs. Gremio en Paraguay. Por último, a las 23 el Tomba se presenta en Perú contra Atlético Grau.

Cronograma del miércoles 2 de abril de la Copa Sudamericana 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

19: Corinthians vs. Huracán (DSports).

19: Melgar vs. Vasco Da Gama (DSports+).

21.30: Racing de Uruguay vs. América de Cali (ESPN 3 y Disney+).

21.30: Vitória vs. Universidad Católica de Ecuador (DSports+).

21.30: Sportivo Luqueño vs. Gremio (ESPN 4 y Disney+ Premium).

23: Atlético Grau vs. Godoy Cruz (DSports).

Los partidos de este miércoles 2 de abril en la Copa Sudamericana 2025

De la etapa de grupos del segundo torneo en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) participan 32 equipos que se dividieron en ocho grupos de cuatro integrantes cada uno y se enfrentan todos contra todos a dos rondas. Tras seis partidos, el líder de cada zona avanzará a octavos de final mientras que sus escoltas irán a un playoff contra clubes que decantarán de la Copa Libertadores (los terceros de cada grupo).

Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa con encuentros de ida y vuelta hasta la definición que se desarrollará el 22 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

LA NACION