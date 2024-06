Sergio Kun Agüero quiere volver al mundo del fútbol: reveló que planea comprar un club

Escuchar

Suele ser bastante directo y no oculta cada uno de sus pasos. Desde que se retiró del fútbol, Sergio Kun Agüero se acercó a las redes sociales y al streaming, dos plataformas en las que siempre contó parte de sus planes. En su última aparición, analizando las finales de la NBA en su transmisión para ESPN, el ex futbolista de la selección argentina contó que está cerca de volver al mundo del fútbol, pero como dueño de un club . Si bien no contó en qué institución haría sus primeros pasos como dirigente, aclaró que no se trata de una entidad vinculada al fútbol de la Argentina.

En diálogo con el influencer Coscu, con quien comparte la transmisión, el Kun Agüero sorprendió cuando dijo: “La realidad es que estoy pensando que me voy a meter en un club de fútbol como dueño. No voy a decir qué club, pero creo que está en camino eso. Me gusta poder administrar, ayudar al club, progresar, armar un buen equipo, un buen staff. Me gusta más poder ver que un club crezca bien, honestamente” .

Kun Agüero dio sus primeros pasos como líder de un proyecto deportivo cuando se sumó a la Kings League, creada por Ibai Llanos y Piqué, con la compra de uno de los equipos: Kunisports. Hace unos días Agüero reapareció en una cancha de fútbol en lo que fue conocido como “ el torneo del millón de dólares ” y terminó en el centro de la escena porque recibió un planchazo que lo podría haber lesionado fe.

No es una tarea sencilla la que se puso por delante el ex futbolista de Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City, entre otros, porque la legislación vigente en Argentina le impide comprar un club que esté afiliado a la AFA. De hecho, el presidente de la casa madre del fútbol doméstico, Claudio Chiqui Tapia, tiene una posición muy clara en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Incluso, el Centro de Fomento José Hernández de La Plata decidió incorporar capitales privados y fue desafiliado, pese a que los dirigentes aclararon que no pasaba a convertirse en una SAD.

La cámara especial del Kun Agüero en sus transmisiones para ESPN

Ante esta imposibilidad de dar un paso de estas características en el fútbol argentino, comenzaron a circular las versiones que indican que podría apuntarle a países en los que sí está permitido comprar clubes como en Chile, Uruguay, Brasil y Colombia, México y los Estados Unidos. Uno de los ejemplos más concretos de estas posibilidades se dio con el gerenciamientos de Racing de Montevideo, que estuvo a cargo, hasta comienzo de 2024, del ex delantero de River: Fernando Cavenaghi.

