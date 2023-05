Sergio Romero, contundente tras la derrota de Boca y la decisión del árbitro Herrera: “Nos vamos perjudicados”

escuchar

El Superclásico lo ganó River por 1 a 0 a Boca, en el Monumental. Sin embargo, todo quedó empañado por los incidentes que se generaron tras el gol del Millonario. Y así lo hizo saber Sergio Romero en la conferencia de prensa en el estadio Monumental luego de la derrota del Xeneize. El arquero contó todo lo que vio en el campo de juego, dejó frases concluyentes y se refirió a las decisiones del árbitro Darío Herrera; en este sentido, dejó en claro que su equipo se fue “perjudicado” por el penal que definió el partido.

La primera consulta a Chiquito Romero fue sobre la infracción de Agustín Sandez sobre Pablo Solari. Para el arquero, no fue penal, y en ese sentido expresó: “La jugada es muy dudosa, yo le pregunto al árbitro si fue penal y me dijo que fue muy claro. Le dije que tenía el VAR, pero no lo consultó, se quedó con lo que el vio. Después, viendo la jugada, no es un penal cobrable, es una jugada normal de un partido donde hay un mínimo roce; no debió haber sido cobrado. Lo raro de todo esto es que el VAR no lo llamó. Le pregunté al jugador de River si fue penal y él me dijo que lo tocó, pero si lo tocó, fue la canillera. Nos vamos perjudicados con el partido de hoy ”.

Sergio Romero fue una de las figuras de Boca en el Superclásico Rodrigo Valle - Getty Images South America

El 1 Xeneize, que fue uno de los protagonistas en el partido, contó cómo se derivó todo el tumulto entre los jugadores de Boca y de River en el campo de juego del Monumental, y dejó en claro algo que el Millonario había logrado con Marcelo Gallardo como entrenador: “Yo le dije a Palavecino y a los muchachos de River en la cara, que ellos, con el DT anterior, lograron que todo el mundo hable bien de ellos, pero Palavecino en vez de ir a festejar con sus compañeros se fue con nosotros y eso es una falta de respeto terrible . Se lo dije a él, a Enzo Pérez y a Demichelis. En vez de irse con sus compañeros, se quedó con nuestros jugadores, es normal entonces la reacción. De hecho yo no le fui a pegarle, le fui a preguntar qué estaba haciendo. Lo de Palavecino es una falta de respeto terrible”.

Sobre el arbitraje de Herrera, no tuvo ningún análisis, pero contó cómo fue su cruce con el juez del Superclásico: “Es muy difícil de definirlo, en varias faltas seguidas a Villa, en ninguna sacó amarillas, y algunas podían ser la segunda tarjeta para algunos jugadores. En el primer tiempo hizo las cosas bien, pero en el segundo se le fue de las manos”. También agregó qué le comentó Herrera sobre las rojas a sus compañeros: “Le pregunté por qué nos echa tres a nosotros y me dijo que era porque todos estaban tirando piñas. A mí Valentini me dijo que no pegó ninguna piña”.

"DESPUÉS LO VAMOS A VER EN LAS IMÁGENES SI ES VERDAD QUE ESTABAN TIRANDO Y PEGANDO PIÑAS PARA QUE NOS ECHEN A TRES JUGADORES..." Chiquito Romero sigue muy molesto tras la derrota de Boca en el Más Monumental.@ESPNFutbolArg



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Z1WxRtPwG7 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2023

También, dejó una frase muy polémica, relacionada también a la jugada del penal: “Si hubiese sido en el área de River, no se cobraba porque no fue un penal claro, no lo consultó con el VAR, no hay una patada en la que le mueva la pierna al jugador de River”.

En cuanto a lo futbolístico, Romero también dejó sus sensaciones: “Hicimos un buen juego, un buen partido, merecíamos un poco más, nos vamos perjudicados con el resultado de hoy, pero vamos a tener seguir trabajando para levantar esta situación. Pero esto es fútbol, lamentablemente nos tocó perder, nos toca irnos tristes a casa, pero vamos a levantar para ganar el domingo que viene en la Bombonera”, cerró el arquero.

