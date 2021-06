Silas Wamangituka: vale 25 millones de euros, marcó 11 goles en la Bundesliga y jugó tres temporadas con una identidad falsa

Parece la historia de una película, pero es real. Podría tratarse de una serie en la que la trama atrapa y el desenlace impacta, sin embargo, no hay nada de ficción en este asunto. Un deportista, un cambio de identidad, un chantaje y el grito desesperado por decir la verdad. Silas Wamangituka, delantero congolés que de Stuttgart, autor de 11 goles esta temporada en la Bundesliga, no aguantó más y necesitó contar que fue manipulado por su anterior representante, que vivió con miedo y que en realidad se llama Katompa Mvumpa.

Fue el club alemán y sus nuevos agentes los que le dieron ese aire para contar todo. Cuatro años escondido, con temor, una situación insoportable. En 2017, cuando tenía 18 años, fue invitado a Bélgica a una prueba en Anderlecht y para eso recibió un visado (válido del 15 de agosto al 14 de noviembre de 2017) con su nombre real, Katompa Mvumpa . El talento del joven delantero despertó la atención de los captadores del club belga y por eso le pidieron que regrese al Congo para renovar su visa. Esa situación desató el calvario.

Es que un agente, según consigna Stuttgart, que hoy defiende al jugador en este caso, fue el que presionó al jugador diciéndole que si volvía a su país ya no le iban a permitir regresar a Europa. Lo convenció de viajar a Francia. Ante la situación compleja, el futbolista aceptó y esta persona fue quien le facilitó los nuevos papeles, le cambió el nombre a Silas Wamangituka, uno de los nombres de su padre, y hasta la fecha de nacimiento, ya que la real es el 6 de junio de 1998, pero fue registrado en ese documento apócrifo en el mismo día, pero un año después. Es decir que este chico que nació en Kinshasa no tiene 22 años, sino 23.

El agente lo aisló de su familia y lo chantajeó con contar toda la verdad si no lo dejaba manejar su dinero. Quienes investigan el caso creen que toda esta maniobra se debió como primera medida para cortar la conexión con el club de origen y para quedarse con el pase del futbolista que hoy está valuado en más de 25 millones de euros. Por eso le retuvo su documentación y no lo dejaba comunicarse con su gente en el Congo.

“He vivido con miedo constante en los últimos años y también estaba muy preocupado por mi familia en el Congo. Fue un paso difícil para mí revelar mi historia. Sólo me atreví a hacer esto con el apoyo de mis nuevos agentes. Me quedó claro que ya no tengo que tener miedo y que podemos poner todo sobre la mesa juntos. No me hubiera atrevido a dar este paso si Stuttgart no se hubiera convertido en un segundo hogar para mí. Hoy estoy muy aliviado y espero poder animar también a otros jugadores que han tenido experiencias similares con agentes. Estoy profundamente agradecido al Stuttgart por toda la confianza y el apoyo que han demostrado durante este tiempo”, contó Silas Katompa Mvumpa.

El delantero congoleño Silas Wamangituka ha estado jugando con un nombre falso y es un año mayor de lo que se pensaba. El nombre real del jugador es Silas Katompa Mvumpa Matthias Schrader - Pool AP

En 2018 jugó en Olympique Alès y ese mismo año fue contratado por un club profesional, Paris FC, de la Ligue 2. Debutó profesionalmente el 31 de agosto de 2018 y fue entonces cuando Stuttgart se interesó en él. En Alemania, comparte con los argentinos Nicolás González y Mateo Klimowicz. En la Bundesliga marcó 11 goles en esta temporada y es el segundo goleador del equipo de la temporada.

El club aseguró que está en contacto con la Liga Alemana de Fútbol (DFL) y la Federación Alemana de Fútbol (DFB) por este tema y confía en que esta situación no tenga consecuencias para el jugador. La DFB abrió este martes una investigación sobre el caso de Silas. La entidad señaló que su comité regulador fue informado por el club de la Bundesliga. El presidente del comité, Anton Nachreiner, anticipó: “Revisaremos el asunto con respecto a una posible mala conducta del jugador según la ley penal deportiva”.

El director deportivo de Stuttgart, Sven Mislintat, considera que el jugador es víctima de la situación. “Si se describe la situación con el título de tráfico de personas, entendemos mucho al tema. Si él no hubiera dicho nada, hubiera podido seguir fácilmente con su carrera sin que nada pase, sin problemas. Valoramos que haya dado el paso valiente para aclarar su situación. Continuaremos brindándole toda la ayuda que necesita en absolutamente todos los aspectos”.

