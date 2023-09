escuchar

Siempre tiene una resonancia especial que un director técnico diga que determinado partido es el peor desde que dirige a ese equipo. Pero si lo dice Diego Simeone en el caso del Atlético de Madrid, el significado se potencia porque el Cholo está a tres meses y medio de cumplir 12 años en el club colchonero. O sea, que la derrota por 3-0 ante Valencia, por la quinta fecha de la Liga de España, queda para Simeone como lo más flojo de su vasta gestión, que incluye la conquista de nueve títulos, entre locales y europeos, y la instalación del Atlético como la amenaza más firme para el duopolio Real Madrid-Barcelona.

Morata, en primer plano, con Ángel Correa al fondo; Atlético de Madrid se llevó una dura derrota de Valencia JOSE JORDAN - AFP

“Es el partido más flojo en el tiempo que llevo en el club”, expresó Simeone tras la goleada. Fue la mayor autocrítica que se permitió en público, ya que sus otras consideraciones fueron de reconocimiento hacia Valencia, y de tranquilidad y optimismo para salir de este paso en falso. Fue la primera derrota en la Liga, tras dos victorias y un empate. Este tipo de caídas son más sensibles para el Atlético, que suele hacer de su firmeza defensiva uno de sus pilares. Hacía cuatro años que no perdía por tres tantos. En mayo de 2019, Espanyol lo superó 3-0.

Valencia se dio el gusto de cortar con una larga paternidad del Atlético, al que no había vencido en los 17 cotejos anteriores, desde octubre de 2014. “Vi lo que vieron todos, Valencia fue muy superior. No pudimos jugar el partido que pretendíamos. El rival supo no dejarnos progresar, atacarnos bien al contragolpe y hacernos daño. Felicitaciones, porque hicieron un gran partido”, agregó el entrenador argentino.

Lo más destacado de Valencia 3 - Atlético de Madrid 0

Atlético tuvo una baja importante en Rodrigo De Paul, a quien se le diagnosticó un desgarro al regresar de la doble fecha por las eliminatorias con el seleccionado argentino. El volante, que había tenido un muy buen comienzo de temporada con el Atlético, había disputado los 90 minutos contra Ecuador y fue reemplazado a los 31 minutos de la segunda etapa en la altura de La Paz contra Bolivia.

Los otros dos futbolistas argentinos del plantel de Lionel Scaloni ingresaron en el comienzo del segundo período, cuando Atlético ya perdía 2-0. Ángel Correa entró por el zaguero Stefan Savic, con lo cual el Cholo desarmó la línea de cinco que plantó de inicio, y Nahuel Molina sustituyó a Rodrigo Riquelme. Atlético estuvo cerca del descuento con un centro del lateral argentino, conectado por Álvaro Morata y despejado por el arquero Mamardashvili.

La negativa jornada para el Atlético se completó con la grave lesión que Thomas Lemar habría sufrido en el tendón de Aquiles derecho. El delantero francés se retiró en muletas, con la pierna inmovilizada.

Preocupación por Lemar

🏥 Lemar sale en muletas de Mestalla.



El Atlético de Madrid teme una lesión grave del tendón de aquiles.



📹 @German_ml23 pic.twitter.com/QwLROepRCA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 16, 2023

La goleada llega a tres días del debut del Atlético de Madrid en la Champions League. El martes visitará en Roma a Lazio, en un grupo que comparte con Feyenoord y Celtic. En la temporada anterior, el equipo hizo la peor campaña en Europa desde que está Simeone. Quedó eliminado en la etapa de grupos, al finalizar último, detrás de Porto, Brujas y Bayer Leverkusen.

Consultado por si la derrota en Valencia le provocaba alguna preocupación especial, Simeone dijo que “para nada estaba enojado”. Y agregó: “Estoy tranquilo, sé los futbolistas que tengo, el grupo que hay en el vestuario. Hay que aceptar cuando el equipo hace un mal partido, aceptarlo es la mejor manera de poder crecer. Sabiendo que tenemos un gran equipo”.

Otros resultados del sábado: Athletic Bilbao 3 vs. Cádiz 0 (con Jeremías Ledesma y Gonzalo Escalante) y Celta de Vigo 0 vs. Mallorca 1.

