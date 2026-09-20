Simeone y Mourinho: el derbi de Madrid junta 13 años después a dos técnicos que sintonizan

Durante su primera etapa en Real Madrid, entre 2010 y 2013, José Mourinho estableció una gran rivalidad, tanto deportiva como comunicacional, con Pep Guardiola. Con ese objetivo lo fue a buscar el presidente Florentino Pérez, obsesionado con instalar un relato que se opusiera a todo lo que representaba en ese momento un Barcelona hegemónico, en la cancha y en el mensaje futbolístico que trascendía las fronteras de España.

Ese duelo de entrenadores que estaba garantizado en el clásico Real Madrid-Barcelona quedaba más suavizado en el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid, donde ya estaba Diego Simeone, que asumió en diciembre de 2011. Entre ambos no había pirotecnia verbal porque sintonizaban los estilos futbolísticos: defensas fuertes y transiciones directas en ataque.

Simeone, en el triunfo del último miércoles ante Osasuna OSCAR DEL POZO - AFP

Trece años después, el Cholo y Mou se reencontrarán este domingo por la Liga de España, que transita la séptima fecha. En el estadio Metropolitano (a las 11.15 de la Argentina, televisa ESPN), ambos entrenadores cruzarán un cordial saludo. Reanudarán un historial de enfrentamientos personales que tiene cuatro partidos, con un saldo positivo de tres victorias para el portugués, aunque el único triunfo del argentino fue más especial y significativo: un 2-1 en el Santiago Bernabéu por la final de la Copa del Rey 2013, que además puso fin a una racha de 14 años sin victorias en el derbi. Cristiano Ronaldo puso en ventaja a Real Madrid y la remontada llegó con goles de Diego Costa y, ya en tiempo suplementario, del zaguero central Miranda, tras una asistencia de Koke, uno de los dos futbolistas que mantiene en los actuales planteles. El otro es el arquero Thibaut Courtois, que por entonces atajaba para el Atlético.

Ambos directores técnicos volvieron a enfrentarse en la temporada siguiente, ya con Mourinho en Chelsea, por las semifinales de la Champions League. Tras el 0-0 en Madrid, Atlético se impuso 3-1 en Stamford Bridge y se clasificó a la final de Lisboa que perdió contra el Real Madrid que dirigía Carlo Ancelotti.

“Tengo un grandísimo respeto por Mourinho. Soy un admirador de él, sabe el aprecio que le tengo. Ojalá podamos competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarnos”, expresó en la última conferencia de prensa Simeone, que no quiso hacer un revisionismo profundo sobre los anteriores choques con Mou.

Julián Alvarez, con gesto adusto en su último partido en el Metropolitano, donde fue abucheado por los hinchas del Atlético de Madrid PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Julián Alvarez, ausente en los últimos dos partidos por una sobrecarga muscular en el cuádriceps de una pierna, volverá a ser parte de la convocatoria, pero Simeone no confirmó si será titular: “Nos va a acompañar. Decidiremos si desde el inicio o entra en el segundo tiempo”. En los dos cotejos anteriores sin la Araña, Atlético convirtió siete goles (tres a Real Sociedad y cuatro a Osasuna). Están demostrando una rápida adaptación dos de los refuerzos para el ataque: Kang-in Lee y Jonathan David.

Al margen de lo futbolístico, otro punto a tener en cuenta será el clima ambiental con Alvarez, que vuelve al Metropolitano después de casi un mes, cuando fue silbado y abucheado como respuesta a su postura de forzar una transferencia a Barcelona que el club colchonero se negó a facilitar. Al final de ese 2-2 ante Villarreal, Julián no se acercó con sus compañeros a saludar a los hinchas —en principio, por indicación de un empleado del club porque le iban a arrojar peluches de ratón—. Cuando se retiró solo a los vestuarios, en el ingreso le tiraron desde la platea una bufanda del Atlético que evitó pisar.

Consultado este sábado por Simeone, Mourinho tuvo un recuerdo cálido: “El día que me contactaron para preguntar si podía hablar de Diego para su documental, unos años atrás, yo no me lo pensé ni un minuto. Él sabe... sabe exactamente lo que siento y pienso. Y ahí está. Rivales otra vez, pero... compañeros de guerra”. Se cumplen los primeros 100 días de su segundo ciclo en Real Madrid. “¿Qué nota me pongo? Que he dado el máximo y lo seguiré dando porque el trabajo de un entrenador, desde mi punto de vista, es mucho más global, tiene mucha más influencia en la construcción de un club. Va más allá de entrenar, elegir quién juega, jugar, hacer cambios... Eso es poco, para mí. Muy básico", respondió.

Simeone, vecino de Madrid de manera continua desde hace quince años, se refirió a la actualidad efervescente que atraviesa la ciudad: “Se vive una semana increíble. Participé en la Fórmula 1. Me tocó ir a Shakira. Ahora hay un derbi. Madrid crece. Hay una energía buenísima”.