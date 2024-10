Sin tiempo que perder: River tiene ocho partidos para reconstruirse después de la desilusión en la Copa

Ya sin el sueño de la épica a la vista, llegó el tiempo de la reconstrucción para River. La ilusión de la Copa Libertadores se desvaneció entre el cachetazo del 0-3 en Belo Horizonte y el baño de realidad en el Monumental. El equipo no pudo cambiar su cara ni siquiera con el empuje de los 80 mil hinchas que hicieron todo lo que estaba a su alcance entre el banderazo y el recibimiento para transformar la energía. “Sin gol es imposible ganar”, sentenció Marcelo Gallardo, tras un nuevo 0-0 que condenó la chance de acceder a la final en su casa. Y el dolor trae además una necesidad: ahora le quedan ocho partidos en el ámbito doméstico para clasificarse a la próxima Libertadores. No hay tiempo que perder.

Aunque restan dos meses de competencia, el 2024 empieza a cerrarse como un mal año para este River fluctuante e inconsistente. En marzo ganó la Supercopa Argentina en Córdoba como único título de la temporada, pero luego fue eliminado por Boca en abril, en los cuartos de final de la Copa de la Liga; en mayo perdió con Temperley en los 16avos de final de la Copa Argentina; en julio echó a Martín Demichelis para concretar el regreso de Marcelo Gallardo; entre agosto y septiembre, superó a Talleres y Colo Colo en la Copa y hasta le ganó a Boca en la Bombonera, pero el equipo no evolucionó, y este mes se desinfló y se quedó a un paso de la final de la Libertadores con la eliminación en semifinales a manos de Atlético Mineiro. Con ocho fechas por delante en la Liga, está a 11 puntos del líder Vélez y en el cuarto puesto de la tabla anual con 54 unidades, a dos de Talleres y Godoy Cruz, hoy los últimos en clasificarse a la Copa del año entrante.

Kranevitter, en el entrenamiento de un River que buscará alzar la cabeza este sábado, cuando reciba a Banfield River Plate

Con dos mercados de pases en los que invirtió más de 30 millones de dólares para incorporar a Rodrigo Villagra, Agustín Sant’Anna y Nicolás Fonseca a comienzos de año, más Jeremías Ledesma, Federico Gattoni, Adam Bareiro, Franco Carboni (regresó a Italia), Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos y Marcos Acuña a mitad de curso, el conjunto millonario vivió constantemente en una montaña rusa emocional que nunca le permitió tener estabilidad. Así, de esos once futbolistas, únicamente Bustos, Pezzella y Acuña, piezas de absoluta jerarquía que potenciaron el nivel defensivo del equipo, son titulares. El resto compite sin consolidarse.

Ni siquiera el regreso del Muñeco le pudo otorgar el ritmo constante que precisaba, al punto tal que lleva cinco triunfos, ocho empates y dos derrotas en 16 partidos, con tan solo 13 goles a favor. Y más allá de que hoy se estructuró mejor de atrás para adelante, con 10 goles en contra en esos 15 juegos, en el duelo más complejo ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte no estuvo presente y recibió tres golpes de knock-out. Por eso, este sábado frente a Banfield en su casa, para River será un compromiso importante con la misión de reavivar su chispa ofensiva, cortar la mala racha -solo marcó un gol en los últimos seis juegos- y volver a empezar.

Pity Martínez volvió a jugar después de 11 meses y cumplió en los minutos que tuvo de acción en dos partidos River Plate

Suena y sabe a poco, pero los dirigidos por Gallardo están obligados a licuar los golpes de un año problemático y a subir la vara de un nivel que ha quedado muy lejos del potencial que tiene el plantel. Porque, además, aunque Claudio Echeverri sea el único vendido, y Manuel Lanzini y Gonzalo Martínez los dos que terminan contrato en diciembre, gran parte de la plantilla se someterá a una evaluación constante de cara al 2025. El Muñeco, que ya tiene planificada la pretemporada en San Martín de los Andes para enero, comenzará a diagramar los cambios en la plantilla para el verano.

El primer duelo tras la eliminación será ante Banfield, este sábado a las 18 en el Monumental, y luego se abrirá una semana completa: visitará el miércoles a Instituto desde las 21.30 y recibirá el domingo a las 17.15 a Barracas Central. Para cerrar la Liga le quedarán otros cinco encuentros: Independiente Rivadavia (visitante), San Lorenzo (local), Estudiantes (visitante), Rosario Central (local) y Racing (visitante).

Facundo Colidio, en uno de los últimos ensayos del equipo de Gallardo River Plate

“Primero tenemos que asegurarnos la clasificación a la Libertadores. Cuando hay carencia de algo hay necesidad de cambiar la energía. No quiero anticiparme a lo que pueda pasar en un futuro cercano. Tengo que enfocarme en el funcionamiento del equipo. No tengo jugadores que no hacen goles, la energía tiene que cambiar”, dijo Gallardo, y agregó: “Rápidamente debemos sacarnos esta desilusión y volver a enfocarnos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acompañar y respaldar a este equipo. Y empezar a trabajar en el sábado. Lo que pueda decir puede saber a poco, pero es así. Hay que volver a entrenarse y jugar”.

Con el aliento de su público, River intentará destrabar su cabeza, reencontrarse con el gol y conseguir un triunfo que le permita soñar con un fin de año más ameno. Enfilar resultados para aliviar el futuro es la misión.

Juan Patricio Balbi Vignolo Por