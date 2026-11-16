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Singapur vs. Brasil por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Singapur y Brasil en un amistoso internacional en el marco de la jornada 1 de la temporada 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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Singapur vs. Brasil por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online
Singapur vs. Brasil por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Singapur y Brasil correspondiente al amistoso internacional se disputará este martes 17 de noviembre a las 07.00 h en el National Stadium de Singapore. El choque marcará el inicio de la actividad para ambos seleccionados en este compromiso amistoso.

El momento de los equipos

Singapur llega al compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras la derrota sufrida recientemente por 4-1 frente a Paraguay. Por su parte, el seleccionado de Brasil buscará recuperar la confianza tras caer 3-2 en su último encuentro ante Japón, en un partido donde mostró capacidad ofensiva pero fragilidades defensivas.

Números que anticipan el duelo

Aunque ambos equipos llegan con antecedentes adversos en sus presentaciones previas, el nivel de competitividad de Brasil lo posiciona como el claro favorito. El National Stadium será testigo de un cruce donde Singapur intentará hacerse fuerte en casa, mientras que el conjunto brasileño buscará imponer su jerarquía histórica para cerrar el año con un resultado positivo tras el traspié ante los nipones.

Lo que está en juego

Este amistoso representa una oportunidad clave para ambos cuerpos técnicos. Para Brasil, el triunfo es fundamental para estabilizar el proyecto tras la última derrota, mientras que para Singapur, medirse ante una potencia mundial sirve como una instancia de prueba y crecimiento de cara a los desafíos oficiales que marca el calendario de la temporada 2026.

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