Singapur vs. China, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este viernes 5 de junio a las 08.30 h en el estadio Jalan Besar, ubicado en la ciudad de Kallang.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al enfrentamiento tras resultados negativos en sus presentaciones más recientes. Singapur busca recuperarse luego de caer por 3-2 ante Tailandia, mientras que China arriba al duelo tras haber sido derrotado por 2-0 frente a Camerún.

Números que anticipan el duelo

El partido servirá como instancia de preparación para ambos seleccionados, quienes intentarán ajustar sus piezas tras sufrir derrotas en sus últimas pruebas internacionales. La paridad en la necesidad de revertir la imagen reciente marca la previa del compromiso en el estadio Jalan Besar.

Lo que está en juego

Para Singapur, el objetivo es reencontrarse con el buen juego y la victoria ante su público para ganar confianza. Por el lado de China, el conjunto visitante buscará aprovechar esta jornada para probar alternativas tácticas y lograr un resultado positivo que le permita dejar atrás la caída frente a Camerún.