LA NACION

Singapur vs. China, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Singapur recibe a China en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'

El encuentro se disputará este viernes 5 de junio a las 08.30 h en el estadio Jalan Besar, ubicado en la ciudad de Kallang.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al enfrentamiento tras resultados negativos en sus presentaciones más recientes. Singapur busca recuperarse luego de caer por 3-2 ante Tailandia, mientras que China arriba al duelo tras haber sido derrotado por 2-0 frente a Camerún.

Números que anticipan el duelo

El partido servirá como instancia de preparación para ambos seleccionados, quienes intentarán ajustar sus piezas tras sufrir derrotas en sus últimas pruebas internacionales. La paridad en la necesidad de revertir la imagen reciente marca la previa del compromiso en el estadio Jalan Besar.

Lo que está en juego

Para Singapur, el objetivo es reencontrarse con el buen juego y la victoria ante su público para ganar confianza. Por el lado de China, el conjunto visitante buscará aprovechar esta jornada para probar alternativas tácticas y lograr un resultado positivo que le permita dejar atrás la caída frente a Camerún.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. La lucha por la camiseta de Colombia: mundiales en tiempos de elecciones
    1

    La lucha por la camiseta de Colombia: mundiales en tiempos de elecciones

  2. Lionel Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026
    2

    Lionel Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

  3. A qué hora es la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026
    3

    A qué hora es la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026

  4. Un ex árbitro inglés develó cuánto les podrían pagar a sus colegas durante el próximo Mundial
    4

    El exárbitro Mark Clattenburg contó cuánto podrían cobrar sus colegas en el próximo Mundial