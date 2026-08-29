Su equipo iba perdiendo, hizo el empate, el rival sacó del medio y marcó su doblete en un minuto

La Bundesliga apenas comienza y ya entregó una de las situaciones más insólitas de su primera fecha. En apenas un minuto, el delantero Younes Ebnoutalib marcó dos goles para dar vuelta el partido para Eintracht Frankfurt ante Union Berlin, con un gol sacando del medio. En el segundo tiempo completó hat-trick, pero no alcanzó para asegurar la victoria: el conjunto local reaccionó sobre el final y rescató un empate 3-3.

Union Berlin había golpeado en el inicio. A los dos minutos, Emmanuel Latte Lath apareció en el área y conectó de cabeza un centro de Josip Juranovic, después de un córner, para establecer el 1-0 en el estadio en Berlín. El delantero marfileño colocó la pelota en el ángulo y le dio una ventaja temprana al conjunto local.

Sin embargo, la respuesta de Las Águilas llegó con una velocidad todavía mayor. A los nueve minutos, después de un córner desde la derecha, la pelota quedó en el área tras un pase y un rebote favorable. Ebnoutalib apareció cerca del arco, de media vuelta y sin titubear, definió con la pierna derecha, por abajo, para establecer el 1-1.

La celebración de Younes Ebnoutalib, tras su hat-trick TOBIAS SCHWARZ - AFP

La transmisión comenzó entonces a repetir la acción del empate. Para cuando regresó a las imágenes en vivo, el escenario ya había vuelto a cambiar: Ebnoutalib corría hacia el arco de Union Berlin con la posibilidad de marcar otra vez.

¿Qué había ocurrido? Después del saque del medio, el conjunto local intentó jugar hacia atrás, pero un mal control del defensor austriaco Leopold Querfeld le permitió al atacante alemán interceptar la pelota y quedar frente al arquero. Ebnoutalib definió con la derecha; el guardavalla alcanzó a tocar el remate, aunque no consiguió desviarlo lo suficiente.

La pelota avanzó lentamente hacia el arco y le agregó suspenso a una secuencia que ya era extraordinaria. El otro central de Union Berlin, Zeno Van Den Bosch, corrió hacia la línea e intentó despejarla, pero llegó tarde: cuando consiguió rechazarla, el balón ya había ingresado por completo. Era el 2-1 a los diez minutos y el segundo tanto del delantero de 22 años en apenas 60 segundos. Y tras un saque del medio del rival.

😱 ¡¡HIZO UN GOL, EL RIVAL SACÓ DEL MEDIO Y METIÓ SU DOBLETE!! Younes Ebnoutalib protagonizó un insólito minuto en la #Bundesliga anotando dos tantos seguidos para Frankfurt ante Union Berlin en la primera fecha del torneo.



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Con esa ventaja construida en una ráfaga, Eintracht Frankfurt se fue al descanso 2-1 y sostenía la diferencia durante el segundo tiempo. Ebnoutalib todavía tenía otro capítulo reservado. A los 66 minutos, después de un remate rechazado dentro del área, el delantero volvió a aparecer en posición de definición y convirtió con la derecha el 3-1. Con su tercera conquista de la tarde, completó el hat-trick en su estreno en esta Bundesliga y pareció encaminar el triunfo de su equipo.

Union Berlin, sin embargo, reaccionó en el tramo final. A los 78 minutos, Leopold Querfeld descontó de cabeza después de otro córner ejecutado por Josip Juranovic y dejó nuevamente abierto el encuentro. La igualdad llegó en tiempo de descuento. A los 92 minutos, Tim Skarke apareció muy cerca del arco tras un pase de cabeza de Querfeld y marcó el 3-3 definitivo.

Ebnoutalib salió reemplazado a los 84, con la ventaja todavía en manos de su equipo. El alemán, que además posee nacionalidad marroquí, por la cual ha convocado en inferiores, empezó la Bundesliga con tres goles después de haber tenido también participación directa en dos tantos durante su primer encuentro oficial de la temporada. Había marcado un gol y aportado una asistencia en el contundente 11-0 de Eintracht Frankfurt frente a SC St. Tönis, equipo de la quinta categoría, por la primera rueda de la Copa de Alemania.

Al margen del final con seis goles, la primera fecha de la Bundesliga ya dejó una de sus escenas particulares: dos tantos del mismo futbolista separados por apenas un minuto.