Sudamericano Sub 20: Argentina y Colombia, un duelo con múltiples historias

escuchar

De un comienzo desalentador a un desenlace incierto, pero rodeado de esperanza. La Argentina, con dificultades, se puso de pie y pasó de estar desahuciada a depender de sí misma para clasificarse para el hexagonal final del campeonato Sudamericano Sub 20, que entrega cuatro plazas para el Mundial de Indonesia y tres para los Juegos Panamericanos de Chile. El programa de partidos del Grupo A provocó que en la quinta y última jornada la selección se mida con Colombia, a partir de las 21.30, en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, y el mano a mano resulte definitorio para las aspiraciones de los dos equipos. Una victoria es la única vía que mantendrá al plantel que dirige Javier Mascherano en el certamen, cualquier otro resultado significará una despedida con características de fracaso.

No hay espacio para el error, aunque los juveniles tomaron nota de ese apremio frente a Perú. Con limitaciones batalló contra los fantasmas que la ataron en el estreno con Paraguay (1-2) y la estrellaron ante Brasil (1-3), pero desató el nudo y aunque generó situaciones para estirar la ventaja terminó agitada por un par de aproximaciones del rival. Esa fue una parte de la historia: la restante la protagonizó Brasil. El scratch igualó 1-1 con Colombia y le abrió la ventana a la selección para que vuelva a ser artífice de su propio destino.

Nicolás Paz, en el Sudamericano Sub 20 en el último partido ante Perú @Seleccion

Con Perú fue la única vez que la Argentina estuvo al frente en el marcador en el torneo, las restantes veces no tuvo juego ni espíritu para revertir el resultado. Colombia, en cambio, le empató a Paraguay y giró el marcador ante Perú, aunque careció de fortaleza para sostener el éxito parcial con Brasil y desperdició la oportunidad de tomar el boleto y eliminar a la selección. El fútbol, la planificación, el sistema… todo quedará reducido a la capacidad para absorber la tensión y no enredarse. Los juveniles lo hicieron una vez, después del golpe de timón que ensayó el seleccionador, al ejecutar nueve modificaciones en la alineación del partido con Brasil al de Perú. Esta noche deberán resolver una nueva ecuación, que tiene un único resultado posible. El premio será la oportunidad de reescribir la historia.

La Argentina y Colombia compusieron partidos que quedarán en el recuerdo: el 5-0 en el Monumental, en las eliminatorias de 1993, rumbo al Mundial de los Estados Unidos, resultó una humillación para la selección. Los tres penales que falló Martín Palermo en la Copa América de Paraguay 1999, otro dato que quedará en la memoria. También aquel impactante 9-1 con el que la albiceleste demolió al rival en el campeonato Sudamericano de 1945, en Chile… Pero los juveniles también escribieron sus páginas: el gol de jugada preparada de Julián Álvarez, la ayuda colombiana para clasificar a la Copa del Mundo de Corea del Sur 2017, la agresión de Lucio Compagnucci en el Parque Central, en Uruguay…

La derrota de la selección argentina Sub 20 de Mascherano, eliminada en primera ronda en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, tras perder con Colombia Twitter

La estadística reciente señala que Colombia ganó el último juego: fue 2-0, en Luque, en los Juegos Odesur 2022. Un triunfo que marginó a la selección del torneo. Los arqueros Gomes Gerth y Herrera, los defensores Ciccioli, Di Lollo, Marco y los volantes Encinas y Maximiliano González fueron parte de aquella delegación y esta noche pretenden tomarse desquite de la eliminación, pagándole con la misma moneda a los cafeteros, y en Cali. Pero si los números se concentran solamente en los campeonatos Sudamericanos Sub 20, desde 2009 que la selección no es derrotada por Colombia. Se midieron en Maturín, por el Grupo A e igualaron 2-2, con goles de Leandro Vásquez y Eduardo Toto Salvio; Marco Pérez, que jugó en el fútbol argentino, rubricó los festejos del rival. Hubo un segundo juego, porque los dos planteles se clasificaron para el hexagonal final: la última jornada los volvió a juntar, aunque en Puerto La Cruz: Ricardo Chará convirtió el gol del éxito de Colombia. El encuentro sirvió para completar el programa: los dos estaban eliminados.

Cuatro años después, Mendoza y San Juan resultaron las sedes del torneo. El fracaso más resonante del Sub 20 argentino: no superó la etapa de grupos. Como ahora, se midieron en la jornada final del Grupo A y la selección, con goles de Alan Ruiz –de penal-, Juan Manuel Iturbe y Agustín Allione se impuso por 3 a 2. Colombia –en el plantel estaban Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Sebastián Pérez, Mauricio Cuero- levantó la copa: fue la tercera y última vez y la primera sin ser país organizador; las anteriores, en 1987 y 2005.

La Argentina, con la conducción de Humberto Grondona, realizó una tarea consecuente desde 2011 hasta 2015. El entrenador los formateó desde la Sub 15 y el plantel –en el recorrido obviamente sufrió los retoques que jerarquizaron el grupo- se consagró campeón Sudamericano Sub 17 –en Argentina- y Sub 20, en Uruguay, donde derrotó en el encuentro final al anfitrión, con Ángel Correa como máxima estrella. Aquel torneo significó el regreso a la actividad del delantero de Atlético Madrid, después de la microcirugía cardíaca que se le practicó en los Estados Unidos. La selección y Colombia jugaron un partido intenso, que terminó en desborde y con Lucio Compagnucci como actor principal. El volante, temperamental, siempre jugó al límite, aunque en oportunidades confundía entrega con excesos. Por un lado, fue el artífice del agónico gol para el empate 1-1. Pero antes actuó con mala fe, hundiéndole un dedo en el ojo derecho a Jarlan Barrera. El delantero sufrió una lesión en la córnea y se perdió el resto del torneo, mientras que la Conmebol actuó de oficio y le aplicó una suspensión jugador argentino, que fue retirado de la delegación y retornó a Uruguay para el juego que consagró a los juveniles campeones.

Javier Mascherano, en la hora crucial del Sub 20 Fernando Vergara - AP

Así como Brasil benefició con el empate ante Colombia a la Argentina el miércoles pasado, los cafeteros ayudaron a la selección en el Sudamericano Sub 20 de Ecuador, en 2017. Con goles de Marcelo Torres y Lautaro Martínez –fueron los artilleros del torneo, con cinco conquistas-, el equipo que condujo Claudio Úbeda se impuso 2-1 a los cafeteros, en la segunda jornada del hexagonal final. Los juveniles llegaron al último partido sin depender de sus propias fuerzas y para clasificarse en el cuarto puesto –la última plaza para el Mundial- necesitaban ganarle a Venezuela y que el Scratch no venciera a Colombia, que ya estaba eliminado. Dos festejos de Lautaro Martínez marcaron la victoria sobre la Vinotinto; el plantel observó desde la platea del estadio Atahualpa de Quito el empate sin goles entre brasileños y colombianos y desató el festejo, que se extendió durante la noche en la embajada.

El último enfrentamiento entre selecciones Sub 20 en un campeonato Sudamericano sucedió en Chile y la selección se impuso 1-0, con un gol de jugada preparada de Julián Álvarez. La estrella de Manchester City y jugador revelación en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El cordobés ensayó un tiro libre desde la izquierda: primero pasó por encima de la pelota y engañó al arquero, que imaginó que el lateral zurdo Francisco Ortega lanzaría un centro; Álvarez regresó, trazando una media vuelta, y ejecutó un remate que superó a una barrera que se desarticuló y sorprendió al guardavalla.

Esta noche en Cali, en el estadio Pascual Guerrero, Argentina y Colombia protagonizarán un nuevo episodio. El suspenso para saber quién se clasificará al hexagonal final, es la trama de un partido que ofrece múltiples historias.