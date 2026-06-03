Suecia vs. Grecia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Suecia recibe a Grecia en la jornada 1 del amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 4 de junio a las 14.00 h en el estadio Strawberry Arena, ubicado en Stockholm.
El presente de las selecciones
Suecia arriba a este compromiso tras haber sufrido una caída en su última presentación ante Noruega, donde perdió por 3-1. Por el lado de Grecia, el conjunto visitante llega con el antecedente de haber igualado 0-0 frente a Hungría en su último duelo disputado.
Estadísticas del encuentro
Ambos seleccionados buscarán ajustar piezas en este inicio de actividad. Mientras Suecia intentará recuperar la solidez defensiva tras los tres goles recibidos ante Noruega, Grecia buscará capitalizar la eficacia necesaria luego de no haber podido romper el cero en su reciente empate ante el elenco húngaro.
El objetivo del partido
Para ambos equipos, este enfrentamiento representa una oportunidad clave para probar variantes tácticas y consolidar el funcionamiento colectivo de cara a los compromisos oficiales que afrontarán en la temporada 2025.