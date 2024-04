Superclásico: cómo le va a River con Miguel Borja y Facundo Colidio, que pueden ser titulares contra Boca por primera vez

Escuchar

Córdoba será la sede de un superclásico en el que River tendrá puesto el foco en su delantera. Los flashes del conjunto millonario de los cuartos de final de la Copa de la Liga estarán enfocados a los atacantes, que han sido el sostén del equipo a lo largo del año: de los 26 goles que consiguió en los 13 partidos del torneo, 21 fueron firmados por los cuatro delanteros del plantel, con protagonismo estelar de Miguel Ángel Borja, autor de 12, y Facundo Colidio, que marcó 6. Pero las presencias de ambos en el estadio Mario Kempes aún no están garantizadas. El colombiano llegará al límite por una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho y el ex futbolista de Boca aún no se ha ganado la titularidad indiscutidamente. Es una pareja que comenzó a todo motor, se apagó y ahora tiene serias intenciones de renacer.

A lo largo del 2024, el director técnico Martín Demichelis utilizó seis composiciones de ataque entre los 18 encuentros de todas las competencias. La más utilizada fue Borja-Colidio, pero principalmente durante la primera parte del año, ya que Pablo Solari estuvo afectado al Preolímpico Sub-23. El Colibrí y el rubio jugaron juntos contra Argentinos Juniors (1-1), Vélez (5-0), Excursionistas (3-0), Riestra (3-0) y Atlético Tucumán (0-0). En esos encuentros, el colombiano sumó seis tantos (incluido un triplete a Vélez) y Colidio marcó un doblete al Fortín en el Monumental.

El estadio cordobés Mario Alberto Kempes puede ser el escenario de las primeras presencias de Borja y Colidio desde el inicio en un superclásico de primera división; será el escenario del choque de este domingo a las 15.30. Hernan Cortez - Getty Images South America

Después de esos cinco partidos el DT eligió al tridente Borja-Solari-Colidio en cuatro ocasiones, a Borja-Solari y a Borja solo en tres juegos en cada caso, a Colidio-Solari en dos, y en uno solo, a Colidio como única referencia de ataque. ¿Qué se perfila para el clásico del domingo en Córdoba? Aunque no suele acelerar procesos de recuperación, Demichelis tiene decidido esperar hasta último momento al colombiano, que se repone de la sobrecarga muscular. El jueves de la semana pasada salió con fatiga ante Nacional, de Uruguay; el lunes se perdió el duelo con Instituto para no arriesgarse a una lesión mayor y recién en la práctica de este jueves dejó el gimnasio y la kinesiología para trotar en el campo y hacer tareas livianas con la pelota.

Aun sin tener la garantía de llegar físicamente al 100%, Borja trabaja a fondo en su recuperación para jugar frente a Boca y saldar una cuenta pendiente: ser titular en un superclásico. Desde su llegada a River, de julio de 2022, nunca actuó desde el comienzo en los cuatro clásicos que tuvo por delante: fue suplente por decisión de Marcelo Gallardo y jugó 45 minutos en la caída por 1-0 en La Bombonera en 2022; entró y convirtió de penal en el triunfo por 1-0 en la Liga Profesional 2023, cuando Lucas Beltrán era el titular; no jugó en el 2-0 como visitante por la Copa de la Liga de 2023 porque Demichelis priorizó a Salomón Rondón como titular, y protagonizó apenas 24 minutos desde el banco en el 1-1 de febrero de este año, tras una lesión en el aductor izquierdo. Este domingo podrá tener su primera titularidad.

El colombiano hace todo lo posible para recuperarse a tiempo de una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho y ser de la partida frente a Boca en uno de los cuartos de final por la Copa de la Liga. X

¿Qué le da Borja al equipo? Poder de fuego en el área: suma un tanto cada 74 minutos en la Copa de la Liga y es el tercer jugador en tiros efectivos al arco (1,5) por juego, detrás de Colidio y Solari (1,6), y el quinto en disparos totales por partido (3,1). A lo largo del año fue titular en 15 de los 18 juegos de River, y sacó de su mente un ambiguo 2023 en el que marcó 13 veces en 40 partidos (apenas 18 como titular). “Miguel en el área es letal”, lo elogió semanas atrás Demichelis, que hace un pedido a su número 9: esperar con paciencia en el área, sin desesperación por salir a buscar la pelota.

Entre los esquemas que ha utilizado el DT, al delantero de 31 años se lo ve más cómodo cuando juega con un acompañante en el actual 4-3-1-2 que cuando se utiliza un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Por eso, en la mente del entrenador está firme la idea de sostener, para enfrentarse con Boca, la formación de los últimos dos compromisos. Y el que puede meterse es Colidio, que viene de despacharse con un espectacular hat-trick a Instituto en Córdoba. Autor de seis tantos en trece actuaciones en el torneo (nueve desde el inicio), anotó desde el banco contra Nacional, de Montevideo, en el reciente triunfo de Copa Libertadores y dejó atrás una larga racha: había marcado un solo tanto, ante Gimnasia La Plata (3-1), en los últimos 13 partidos. Ahora en estado de gracia, pelea mano a mano con Solari, autor del gol en el último superclásico y titular tanto en la Libertadores como en la Copa de la Liga.

Colidio marcó 6 tantos en 13 encuentros en el año y quiere ganarse la titularidad no sólo para este domingo, sino también la definitiva en River. X

¿Qué le aporta Colidio al equipo? Movilidad por todo el frente de ataque, versatilidad y técnica para asociarse con sus compañeros. Lo explicó el propio Demichelis luego de los tres goles en Alta Córdoba: “Facundo puede cubrir varias posiciones: mediapunta, atrás de un delantero, como doble delantero. Contra Rosario Central jugamos con Solari y Colidio, y [Claudio] Echeverri por detrás. Cuando tenés jugadores completos y se mueven por diferentes posiciones, mejor es. Llegaron los goles. Estaba errático las últimas semanas, y ahora los goles le darán paz. Ojalá agarre confianza”.

Para Colidio, surgido en las divisiones inferiores de Boca, será un compromiso especial: tras perder los cinco partidos con la camiseta de Tigre frente al club de su origen futbolístico (incluida la final de la Copa de la Liga 2021, en Córdoba), debutó en un superclásico en el 2-0 de octubre pasado en La Bombonera al entrar por Rondón a los 18 minutos de la etapa final. Ahora está ante las puertas de su primera oportunidad como titular, a los 24 años. Más allá de los siete años de distancia entre sí, los dos goleadores de River esperan una oportunidad única en sus carreras. Y Demichelis necesita de sus tantos. Al por mayor.