Superliga: la Bombonera pone un filtro para el choque entre Boca y Gimnasia

Para el partido ante Gimnasia se aplicarán algunos filtros para ingresar a la Bombonera Fuente: AFP

5 de marzo de 2020

La definición de la Superliga concentra la atención. Nadie quiere perderse el espectáculo. La Bombonera será uno de los escenarios principales y los hinchas de Boca pretenden ser parte de la fiesta que se preparó para el choque ante Gimnasia . No sólo porque el equipo se juega el campeonato, sino porque Diego Maradona estará del otro lado y el homenaje será parte del menú del sábado próximo. Pero no será una jornada más, porque desde el club informaron que no todos los socias y socios podrán ingresar a la cancha, sino que se aplicará el criterio de asistencia para estar habilitado.

En un comunicado que se publicó en el sitio oficial del club se estableció que: "A instancia de los organismos de seguridad según el acta Nro 7/2020 del Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Club Atlético Boca Juniors implementará una limitación a la cantidad de socias y socios habilitados para ingresar al estadio el próximo sábado ante Gimnasia, por la última fecha de la Superliga 19/20".

Las limitaciones de Boca para el decisivo partido ante Gimnasia LP

En esa misma publicación, se dejó en claro cuál será el criterio que se utilizará para determinar si un socio o una socia pueden ingresar el sábado a la Bombonera para el encuentro frente a Gimnasia: " Las socias y socios activos que podrán ingresar al estadio son aquellos que hayan concurrido por lo menos a dos (2) partidos de los últimos siete (Racing, Arsenal, Unión, Argentinos, Independiente, Atlético Tucumán y Godoy Cruz) que Boca jugó de local en la Bombonera en el presente torneo. Sólo aplica para ingreso a tribunas generales de socios activos. La disposición no corre para Abonados y Vitalicios".

Otros de los requisitos fundamentales para los socios es tener la cuota de enero paga y presentarse el día del partido con el DNI. El club informó que aquellos que quieran ponerse al día con las cuotas de socio, se dispondrán puestos de cobro en los alrededores del estadio.

Ante este escenario, desde el club informaron que se habilitó en la página oficial del club una sección específica para poder consultar el cumplimiento de este requisito (soysocio.bocajuniors.com.ar). Además, se publicaron otras vías para informarse: llamar al call center de 9 a 21 (011) 5777-1200 o vía mail a infosocios@bocajuniors.com.ar.