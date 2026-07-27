Tabla Anual 2026: así están las clasificaciones a la Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 1 del Clausura

La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027. Belgrano de Córdoba tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026, objetivo que también lograrán los vencedores del Clausura y la Copa Argentina.

Los otros tres boletos de los seis en total que hay a la Libertadores se lo quedarán los tres mejores del escalafón en el que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y Clausura. Actualmente son Independiente Rivadavia de Mendoza (35 unidades), Argentinos Juniors (32) y Estudiantes de La Plata (31).

Belgrano de Córdoba ya está clasificado a la Copa Libertadores 2027, como campeón del Torneo Apertura DIEGO LIMA - AFP

Los seis clubes que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2027: Vélez (31 tantos, pero peor diferencia de goles que Estudiantes); Boca Juniors (30), River Plate y Rosario Central (29); Independiente y Lanús (27).

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sería el caso del Pirata, que está séptimo y deja su plaza a la Sudamericana.

Independiente Rivadavia es el mejor equipo de la Tabla Anual 2026 Copa Argentina

Lo mismo ocurrirá si Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata, Platense o Rosario Central se consagran en la Copa Libertadores 2026 y, a nivel doméstico, quedan entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Boca, Lanús, Tigre o River Plate conquista la Sudamericana 2026 y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano de Córdoba.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Independiente Rivadavia de Mendoza (a definir).

Tabla Anual 2: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: Estudiantes de La Plata (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 1: Vélez Sarsfield (a definir).

Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: River Plate (a definir).

Tabla Anual 4: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 5: Independiente (a definir).

Tabla Anual 6: Lanús (a definir).

En el 2026 hubo seis clubes argentinos en la Copa Libertadores. De ellos, Independiente Rivadavia de Mendoza, Estudiantes de La Plata, Platense y Rosario Central están en octavos de final mientras que Boca y Lanús se ubicaron terceros en sus respectivos grupos de la primera etapa y decantaron a la Copa Sudamericana.

En la Sudamericana, además del xeneize y el Granate que compiten en los 16avos de final, siguen en carrera por el título Tigre, que también está en el denominado repechaje; y River, que espera rival en octavos. Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing y Barracas Central fueron eliminados en la primera instancia.