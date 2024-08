Talleres, antes de River: de primero a quinto, una pretemporada turbia y el pase bomba que no se hizo... por ahora

Escuchar

Así como River debe reinventarse en el segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente del equipo, Talleres precisa reciclarse con urgencia. Si bien no cambió de entrenador en el receso, el equipo cordobés está lejos de lo que supo ser antes de la pausa por la Copa América: era líder de la Liga Profesional, jugaba un fútbol ofensivo y era la sensación del torneo. En la antesala del primer duelo con el conjunto millonario por uno de los octavos de final de la Copa Libertadores, la T aún no ganó: encadena tres empates y una derrota, una cosecha magra que la llevó a retroceder hasta el quinto puesto de la Liga.

“No nos den por muertos”, advirtió Walter Ribonetto, el director técnico, hace unos días, tras igualar como visitante de Banfield habiendo jugado más de una hora con un futbolista menos por la expulsión a Matías Galarza. El DT sabe como nadie que, tras el receso, a sus futbolistas les falta una marcha. Y lo colectivo se resiente. Sobre todo, si los mejores se equivocan, como el arquero Guido Herrera ante Defensa y Justicia. “Es un momento en el que quizás se habla demasiado. Hay muchas especulaciones. Hay mucha gente muy mala en este medio. Muy mala. Y cuando hablo de esto hago referencia a que somos personas y escuchamos todo lo que hay por detrás. Que lastima. A mí no, porque estoy acostumbrado. Sé cómo es este juego... Pido que no sigan con eso porque lastiman a familiares”, pidió Herrera, capitán y referente, luego del 1-1 del último fin de semana contra Instituto en el clásico en la catedral del fútbol cordobés, el estadio Mario Alberto Kempes.

Walter Ribonetto, el entrenador de Talleres, da instrucciones durante una práctica. Prensa Talleres de Córdoba

Por lo bajo, en las oficinas del club también admiten que el equipo no es el mismo. De todas maneras, atribuyen la baja de tensión a múltiples causas. Y tienen en claro que el receso lo perjudicó. La dirigencia organizó para esas semanas una pretemporada atípica: Talleres se fue a jugar a Rusia, invitado por Zenit, de San Petersburgo, con todo pago. “Hubo un gran esfuerzo físico por parte del plantel con dos días de viaje de ida y dos de vuelta, y también fue costoso en lo mental: la exigencia fue mucha, con televisación en vivo”, dicen en el club. La T perdió contra el local (0-1), cayó por goleada frente a Sochi (también de Rusia, 0-5) y derrotó a Estrella Roja, de Belgrado, Serbia (1-0). Hubo mucha más pierna fuerte que fútbol, incidentes incluidos. “En lo institucional no podemos arrepentirnos: el plantel se entrenó en lugares increíbles, con todas las comodidades”, cuentan fuentes.

El equipo cordobés volvió a su tierra con la mente cansada. Y los directivos, con Andrés Fassi a la cabeza, se involucraron de lleno en el mercado de pases. Con una certeza: el paraguayo Ramón Sosa sería vendido. Nottingham Forest, de Inglaterra, llamó a la puerta de Talleres para quedarse con el ex jugador de Gimnasia La Plata, el mejor de todos en aquel primer semestre del fútbol argentino. Los 15.000.000 de dólares se transformarían en la llave del mercado para la T, que con ese dinero adquiriría a un reemplazante, Benjamín Domínguez, también del Lobo platense, y a un futbolista que pudiera ejercer de 10 cuando Rubén Botta no estuviera disponible, como ocurre ahora (desgarrado, llegaría justo para el partido contra River en Córdoba). El elegido era Joaquín Pereyra, de Atlético Tucumán. Hoy, está más cerca el jugador del Decano que el de Gimnasia.

¡PIÑAS ENTRE TALLERES Y ZENIT EN RUSIA! El amistoso terminó muy picado y con victoria 1-0 a favor del equipo ruso...



🏆 #WinlineSummerCup



📹 Talleres oficial pic.twitter.com/fWWtDXRJcD — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2024

“La cifra equivale a un presupuesto anual del club. Y sería la venta más importante en la historia del fútbol cordobés”, aluden en los despachos de la institución a la transferencia de Sosa. La semana pasada parecía todo acordado y los directivos se frotaban las manos. Sin embargo, desde Inglaterra cambiaron las condiciones y el pase –que puede resolverse en las próximas horas– aún no se concretó. “El tema Sosa está en horas de definición… Si no le dan a Talleres lo que se arregló, no se irá”, amenazó Fassi en Radio Cadena 3. Mientras tanto, el equipo extraña la explosión del paraguayo, que no se pone la camiseta blanquiazul desde el 25 de mayo, cuando lo hizo en 0-0 en la Bombonera, y cuyo último partido fue el 1-2 de Paraguay a manos de Costa Rica por la Copa América, del 2 de julio. “Esto tendría que estar cerrado desde hace 15 días y todavía no lo está. Así son los mercados y hay que convivir con eso”, se fastidió un dirigente de la T consultado por LA NACION. “¡No haber podido cerrar lo de Sosa hace 20 días nos perjudicó muchísimo! Porque no se fue ni pudimos buscar reemplazante”, graficó. El miércoles a última hora el club anunció que el hábil paraguayo volvía a estar a disposición del entrenador al “no haberse llegado a un acuerdo de transferencia”. Sin embargo, la institución cordobesa sabe que Sosa quiere emigrar a una liga top de Europa, por lo que no se descarta la venta antes del cierre del mercado de transferencias.

El mercado de pases, hasta ahora, no aportó soluciones. Los que llegaron, Sebastián Palacios (aclamado en su primer ciclo; expulsado ante Instituto), Franco Moyano (ex de Argentinos Juniors) y Cristian Tarragona (ex de San Lorenzo), todavía se aclimatan. Los que estaban lesionados, como Ulises Ortegoza y Marcos Portillo, aún no volvieron a sus mejores versiones. Federico Girotti, el 9, parece tener descalibrada la mira y en el clásico del último sábado exteriorizó su fastidio tirando la camiseta luego de ser reemplazado. Los propios jugadores son los primeros que quieren cambiar la dinámica actual y volver a ser. Girotti, por caso, tendrá una chance de oro contra River, el equipo que lo vio nacer como futbolista y en el que debutó en la primera división.

Ramón Sosa festeja un gol con Federico Girotti; Talleres extraña al paraguayo, que está en un limbo: está inactivo por una transferencia que no termina de ser acordada. DIEGO LIMA - AFP

“Rompan el chanchito”, piden más gastos los hinchas. En el club se niegan y esperan con ansias que lleguen los dólares o libras esterlinas desde Inglaterra por la venta de Sosa. Con ese dinero concretaría esos dos refuerzos que le faltan al plantel. Se trata de un mercado muy distinto a los anteriores. Primero, porque está abierto hasta el 31 de agosto. Segundo, porque el club tiene hasta el viernes 9 para inscribir a los futbolistas para la serie de octavos de la Libertadores.

Además, Talleres está convencido de que compite de igual a igual con River y Boca y de que, por esa razón, ahora sería imposible que desde la Bombonera y el Monumental le cedieran futbolistas en préstamo, como ocurrió en su momento con Juan Cruz Komar y Andrés Cubas, de Boca, y Facundo Medina, de River. El resto de los clubes sabe que Talleres puede pagar. “Traer jugadores buenos ahora nos cuesta mucho más”, cuentan en la T. La llegada de los refuerzos, entonces, se demora.

Talleres era el líder de la Liga Profesional cuando la actividad entró en el receso invernal; desde la reanudación, todavía no ganó: sumó tres empates y una derrota, pero no pierde la alegría. Prensa Talleres de Córdoba

Quienes conocen a Fassi aseguran que el presidente tiene “ases en la manga” para resolver la situación. Gestiones iniciadas antes de cerrar la venta de Sosa. En las oficinas, de todos modos, prefieren el pragmatismo: “Más que en la manga, precisamos a los futbolistas entrenándose ya en el predio”. Todos en el mundo Talleres son conscientes de la importancia del partido del martes. Enfrente estará el renovado River de Marcelo Gallardo, nada menos. La expectativa es máxima: ya fueron vendidas 40.000 localidades. Y el club está a la espera de que su adversario firme la carta de intención por la que ambos puedan llevar 3500 visitantes.

Así vive la T: en una tensa calma por los refuerzos y ansiosa por la presencia de sus hinchas en el Monumental. Este viernes visitará a Barracas Central, un partido que tendrá morbo. No hay otra dirigencia que esté más en las antípodas ideológicas de la de Talleres que la del Guapo, el club de Claudio “Chiqui” Tapia.

El plantel de Talleres se entrena con la mira en Barracas Central, su rival de este viernes por la Liga Profesional y, sobre todo, en River, el adversario por la Copa Libertadores. Prensa Talleres de Córdoba