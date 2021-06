“Ten German bombers”: el significado del canto de los ingleses a los alemanes en la Eurocopa

Inglaterra vs. Alemania es mucho más que un partido de fútbol. Lo demuestran los cánticos entonados por los hinchas ingleses en las afueras del estadio de Wembley, donde se disputó el partido de octavos de final de la Euro 2020 y el abucheo al himno germano en la antesala del encuentro, que terminó con victoria de los ingleses por 2 a 0. Fútbol, pero también política. Y esa sensación del “clima de guerra” latente.

Los simpatizantes ingleses Wembley llevaron réplicas de aeromodelismo de aviones de la Segunda Guerra Mundial, para acompañar durante el canto algunas de las canciones más clásicas que se repiten durante los enfrentamientos con los alemanes.

“10 German bombers” sung by England fans outside Wembley ahead of the big game tonight. pic.twitter.com/RomcChAj9A — The Away Fans (@theawayfans) June 29, 2021

“Ten German bombers” (”Diez bombarderos alemanes”, en inglés) es una de las dos canciones que reflejan la histórica rivalidad, más reconocida por los ingleses que por los propios hinchas alemanes. Por supuesto, la letra hace referencia a la Segunda Guerra Mundial y al ya famoso partido por la final del Mundial de 1966, que ganaron los británicos.

“There were 10 German bombers in the air,

There were 10 German bombers in the air,

There were 10 German bombers, 10 German bombers,

10 German bombers in the air.

And the RAF from England shot 1 down,

And the RAF from England shot 1 down,

And the RAF from England, RAF from England,

The RAF from England shot 1 down”.

En castellano, la traducción es sencilla:

“Había 10 bombarderos alemanes en el aire,

había 10 bombarderos alemanes en el aire,

había 10 bombarderos alemanes en el aire, 10 bombarderos,

10 bombarderos alemanes en el aire”.

“Y la RAF (Fuerza Aérea) de Inglaterra bajó a uno.

Y la RAF (Fuerza Aérea) de Inglaterra bajó a uno.

Y la RAF, de Inglaterra, la RAF de Inglaterra,

la RAF de Inglaterra bajó a uno”.

En Londres, los fanáticos ingleses disfrutan el partido ante Alemania por los octavos de final de la Eurocopa Kieran Cleeves - PA Wire

La canción se repite diez veces, sazonada con bebidas alcohólicas (la cerveza rankea bien alto) y una vez más sirvió para templar el espíritu inglés ante un compromiso que tiene duelos históricos recientes, como el encuentro del gol fantasma de Frank Lampard en el Mundial de 2010, que definió la adopción de la tecnología de línea de gol por parte de la FIFA.

Otra de las canciones entonadas por hinchas (y antes por los temidos hooligans) ingleses es “Two World Wars and One World Cup” (”Dos guerras mundiales y una Copa del Mundo”). Se trata de un estribillo, cantado hasta el hartazgo y hasta que no haya más voz.

Un fanático alemán, en un bar de Essen, durante el partido que Inglaterra le ganó a Alemania por 2 a 0 INA FASSBENDER - AFP

“Two World Wars and one World Cup,

England, England...

Two World Wars and one World Cup,

England, England...

England all the way”.

En castellano:

“Dos Guerras Mundiales y una Copa del Mundo,

Inglaterra, Inglaterra...

Dos Guerras Mundiales y una Copa del Mundo,

Inglaterra, Inglaterra...

Inglaterra todo el tiempo”.

Si bien la previa del partido no hubo incidentes, minutos antes de que comenzara a rodar la pelota algunos hinchas fanáticos de Inglaterra abuchearon el himno de Alemania, actitud que fue reprochada en las redes sociales. Idéntica reprobación merecieron los insultos de ciertos espectadores en Wembley cuando los futbolistas de ambos equipos se hincaron en señal de apoyo a los movimientos anti racistas y el ya célebre “Black Lives Matter”.

El saludo nazi de 1938

La rivalidad Inglaterra-Alemania está repleta de manifestaciones políticas en medio de un partido de fútbol. La más notoria quizás haya sido la de 1938. Ese año, en la previa del mundial de Francia, el seleccionado inglés visitó el estadio Olímpico de Berlín. Ante 110 mil espectadores, el equipo británico saludó a Adolf Hitler, el Führer, con el típico saludo nazi. Los fanáticos ingleses prefieren recordar el partido por el resultado y no por aquella incidencia: Inglaterra se impuso por 6 a 3.

El 14 de mayo de 1938, como preparativo para el Mundial de Francia, Inglaterra visita a Alemania en el estadio Olímpico de Berlín, ante 110.000 espectadores; hoy, los ingleses recuerdan con agrado el triunfo por 6 a 3, pero sufren por el saludo Nazi que le dedicaron a Adolph Hitler AP

