Tras aquel infarto en la Eurocopa, Christian Eriksen está por volver al fútbol... y en la Premier League

Luego del paro cardíaco que sufrió jugando por Dinamarca durante la Eurocopa del año pasado, Christian Eriksen está cada vez más cerca de volver a jugar al fútbol, y en el más alto nivel: el mediapunta está próximo a incorporarse a Brentford, de la Premier League, aunque todavía depende de los resultados de pruebas médicas y de permisos de la liga y la FA para actuar.

Eriksen rescindió su contrato con Inter, de Milán, el 17 de diciembre, dado que la Serie A le había comunicado en octubre que no iba a permitirle jugar con un cardiodesfibrilador implantable, elemento le fue colocado luego del incidente de salud que sufrió en aquel encuentro con Finlandia. Mientras buscaba un nuevo equipo, el danés se entrenó en Odense, club en el que cursó las divisiones inferiores entre 2005 y 2008.

Aquel angustiante desplome en la Eurocopa

Su decisión de unirse a Brentford, con el que firmará por seis meses con opción a 12 más, llama la atención sobre los vínculos que tiene la entidad londinense con Dinamarca. Su dueño, el banquero Matthew Benham, es dueño también de FC Midtjylland, uno de los clubes de mejor rendimiento en el país escandinavo en los últimos años. Además, Eriksen sería dirigido por otro danés, Thomas Frank, y compartiría el plantel con siete compatriotas, de los cuales Jonas Lossl, Mathias Jensen, Mathias Jorgensen y Christian Norgaard también disputaron la Eurocopa 2020.

Eriksen se saluda con el argentino Lautaro Martínez; el dinamarqués tuvo que despedirse de Inter debido a que la Serie A no le permite competir con un desfibrilador incorporado a su cuerpo. Mattia Ozbot - Inter - FC Internazionale

En una entrevista que concedió a la televisión de su país a principios de mes, el futbolista dejó en claro que no quiere dejar de jugar en el más alto nivel luego de superar su problema cardíaco. “Mi meta es disputar la Copa del Mundo en Qatar. Quiero jugar, ésa ha sido mi mentalidad en todo este tiempo. Estoy seguro de que puedo volver porque no me siento distinto. Físicamente estoy en mi mejor forma. Depende de que el director técnico me evalúe, pero mi corazón no es un obstáculo”, aseveró.

Fragmento de la entrevista televisiva de Eriken

Consecuentemente, Eriksen volvería a la liga en la que mostró su mejor versión, en sus seis años y medio en Tottenham Hotspur, conjunto al que llegar desde Ajax en 2013. Entre los Spurs, el mediapunta formó un implacable ataque junto a Son Heung-Min, Lucas Moura y Harry Kane, pero eso no se plasmó en títulos. El cuadro londinense fue segundo en la Premier League 2016/17, detrás de Chelsea, y alcanzó las finales de League Cup en 2015 y la Champions League en 2019 (en este caso, bajo el mando técnico de Mauricio Pochettino), pero cayó derrotado contra Chelsea y Liverpool, respectivamente.

Aquel enfrentamiento del 12 de junio último con Finlandia, por la Eurocopa, a sus 29 años; ahora Eriksen quiere estar en forma para protagonizar Qatar 2022.

Eriksen pasó a Inter en enero de 2020, y también en el equipo italiano alcanzó una final continental, la que perdió contra Sevilla en la Europa League. Luego fue fundamental para que la escuadra nerazzurra consiguiera su primer título de campeón de Serie A en 11 años, cortando una serie de nueve de Juventus.

Brentford, por su parte, está afrontando su primera temporada en la categoría mayor de Inglaterra desde la 1946/1947, y marcha 14º, ocho puntos por encima del más alto de los puestos de descenso.