Thierry Henry explicó por qué Lionel Messi domina la “zona 14” y la convirtió en su territorio de gol

Thierry Henry conoce a Lionel Messi desde un lugar privilegiado. Compartió plantel con él en Barcelona, ganaron juntos la Champions League en 2009 y fue testigo del crecimiento del rosarino hasta convertirse en uno de los mejores futbolistas de la historia. Ahora, como analista de la cadena Fox durante el Mundial, el francés puso el foco en un aspecto puntual del juego del capitán argentino: su extraordinaria capacidad para adueñarse de la denominada “zona 14”, el sector ubicado en la frontal del área que suele definir el destino de los ataques.

Con apoyo de imágenes y un tablero táctico, Henry explicó por qué considera que ese espacio es el hábitat natural de Messi. “Hablamos de Lionel Messi. Vive, respira, duerme y hasta se toma un café en esa zona”, dijo, antes de señalar el rectángulo central ubicado justo delante del área rival.

Elogios de Henry a Messi, durante un programa de la cadena Fox Captura de Video

El exdelantero recordó que la mayor cantidad de goles suele llegar desde posiciones más cercanas al arco, la denominada “zona 17”, pero sostuvo que el verdadero secreto está unos metros más atrás. “Si sabés cómo moverte ahí y entendés el juego, podés marcar muchísimos goles. Lionel Messi sabe exactamente cómo estar ahí. Esa es su casa”, afirmó en su análisis.

Para respaldar su explicación, recurrió a una jugada que abrió el partido entre la Argentina y Argelia. Según describió, el conjunto africano defendía con un bloque medio y esperaba la circulación de la pelota. En ese contexto, Messi encontró el espacio justo en la frontal del área, mientras sus compañeros atacaban las espaldas de los defensores.

“Los jugadores hacen los desmarques. Si alguno de los defensores sale a presionarlo, tiene que lidiar con el pase de Lionel Messi. Si no sale, él remata y convierte”, resumió Henry sobre el dilema permanente que plantea el rosarino.

Las zonas de la cancha de las que habla Henry, siendo la 14 la que Messi domina Captura de Video

El francés también destacó que esa ventaja se multiplica cuando el equipo acelera en transición. En esas acciones, explicó, los defensores retroceden hacia el área para proteger el arco y dejan libre el espacio que Messi interpreta mejor que nadie.

“Nadie puede defender eso cuando estás en transición. Es muy difícil porque todos retroceden hacia el área con las corridas de los atacantes. Si sos lo suficientemente inteligente para dar un paso atrás, recibir la pelota ahí y, además, tenés la calidad de Lionel Messi, podés convertir”, señaló.

El análisis de Thierry Henry sobre Lionel Messi

La explicación de Henry adquiere un peso especial por su relación con el capitán argentino. Ambos coincidieron en Barcelona entre 2007 y 2010 y formaron parte del equipo dirigido por Pep Guardiola que conquistó el histórico sextete de la temporada 2008/09, con la obtención de la Liga de España, Copa del Rey, Champions League, Supercopa de España, Supercopa de la UEFA y Mundial de Clubes. El francés integró aquel ataque junto con Messi y Samuel Eto’o, una de las delanteras más recordadas de esa etapa.

Desde entonces, Henry se transformó en una de las voces que con mayor frecuencia destaca la inteligencia futbolística del rosarino. En esta ocasión, eligió dejar de lado las cifras y los récords para explicar un detalle que, a su entender, resume buena parte de la vigencia del capitán argentino: su capacidad para aparecer en el lugar exacto, en el momento indicado y convertir una franja del campo que muchos transitan en un territorio que, para él, tiene dueño.