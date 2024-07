Thomas Christiansen: de suceder al Tolo Gallego en plena pandemia a hacer historia con Panamá en la Copa América 2024

Escuchar

Por un momento, la clasificación de Panamá a los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos se transformó en una cuestión de Estado. El presidente del país centroamericano, José Raúl Mulino, felicitó a la Federación local por el logro del equipo, que por primera vez en toda su historia está entre los mejores ocho equipos del torneo continental, al que accedió por la Concacaf: “Un gran abrazo de reconocimiento, orgullo y felicitación por su clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2024. Gracias por poner el nombre de Panamá en alto”, dijo el presidente. Pero detrás del logro, saludado también por los principales medios de aquel país, hay un nombre propio: el del entrenador, el hispano-danés Thomas Christiansen .

El ex 9 de Oviedo (entre otros equipos) sucedió en el cargo a un argentino: Américo Rubén “Tolo” Gallego. Fue en 2020, y desde entonces ha permanecido al frente de la selección panameña, que jugará en cuartos de final ante el ganador del grupo de Brasil y Colombia, que se miden este martes. En agosto de aquel año, y en medio de la pandemia del coronavirus, el presidente de la Federación Panameña (Fepafut), Manuel Arias, despidió a Gallego por los malos resultados y contrató a Christiansen con la mente puesta en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar de 2022. El español de origen danés, entonces, conoció a los jugadores... por videollamada y durante el aislamiento. Llevaban cinco meses sin entrenarse.

El panameño César Yanis festeja tras convertir el tercer gol de su equipo ante Bolivia, por la Copa América de Estados Unidos Rich Storry/Getty Images/AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En una entrevista con la página The Coaches’ Voice, Christiansen recordó que “el país estaba totalmente paralizado”. Y consideró que su nuevo trabajo al frente de Panamá era “su mayor reto”. El DT continuó: “Me dediqué a analizar el nivel de los futbolistas. Me tocó también tomar decisiones de cambio generacional en función de qué era lo mejor para el equipo. Sin embargo, fue muy positivo porque pude relacionarme con los jugadores”. Para los hinchas, el flamante entrenador era un ilustre desconocido: registraba pasos por AEK Larnaca y Apoel Nicosia, ambos de Chipre. E incluso una efímera escala en Leeds United. En la temporada 19-20 dirigió al Union Saint-Gilloise, de Bélgica. Pero la pandemia hizo que le rescindieran el contrato .

“Desde que salí del Leeds United tenía el deseo de dirigir a una selección nacional. Apenas supe de la opción de entrenar a Panamá no dudé. Quería probar algo distinto al trabajo de club. Entrenar a un club es más concreto, con un grupo definido de jugadores. Es un trabajo día a día en el que te preparás cada semana para competir el fin de semana. Entrenar a una selección es diferente. Hay un abanico más amplio de jugadores”, dijo Chistiansen, citado por la agencia DPA. Y amplió: “Era curioso que el destino me llevara de nuevo al país, más de cuarenta años más tarde”, comentó al recordar que de muy chico vivió en Panamá. “Eso me motivó porque no era un lugar desconocido o sin mayores vínculos emocionales”, agregó.

El resumen de la victoria de Panamá ante Bolivia

El tiempo más feliz de Panamá fue con el colombiano Hernán “Bolillo” Gómez en el banco de suplentes: se clasificó por primera vez a un Mundial, el de Rusia 2018. Christiansen quería repetir aquella hazaña en Qatar: “Dirigir a Panamá es el mayor reto de mi carrera como entrenador (...) Conseguido el deseo de dirigir una selección, mi sueño siempre fue llegar a un Mundial”. No pudo: el equipo terminó quinto en el octogonal final de la Concacaf para Qatar 2022, apenas con cuatro unidades menos que Costa Rica, equipo que disputó el repechaje con Nueva Zelanda.

La Fepafut le renovó la confianza y el DT consiguió llevar a Panamá a la final de la Copa de Oro de la Concacaf de 2023. Perdió 1-0 con México, pero la estela ganadora se retomó al conseguir la clasificación a la Copa América 2024 luego de llegar a las semifinales de la Liga de las Naciones. Y en la segunda participación de Panamá en el torneo de selecciones de la Conmebol logró por primera vez el pase a cuartos de final. “En Panamá dije que me gustaría ser la sorpresa, como la de Marruecos (cuarto) del Mundial. Gracias al equipo entero hemos conseguido algo histórico ”, recordó el lunes tras la victoria 3-1 ante Bolivia en Orlando en el cierre del Grupo C.

Y añadió: “Si ante de iniciar esta Copa América, hablamos de pasar con dos victorias nadie se lo creería”. Christiansen continuó, en relación al partido de cuartos de final contra un rival a definir: “Tenemos que salir a disfrutar, nadie contaba con nosotros. Hay que llegar bien físicamente porque sabemos lo que cuesta jugar contra estos rivales”.

(Con información de la agencia DPA).

LA NACION