Thomas Tuchel encendió las alarmas para el duelo con México en el estadio Azteca: “Es imposible adaptarse”

Los octavos de final de la Copa del Mundo ya comenzaron a jugarse. Si bien todavía faltan cruces por los 16avos, los equipos que ya se clasificaron ya palpitan sus próximos cruces y cada uno está alerta al rival que debe enfrentar. En ese contexto, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dejó en claro que están preocupados por el enfrentamiento con el equipo mexicano, el domingo próximo, ya que el partido se disputará en los 2240 metros de altura de la Ciudad de México, una condición que el DT alemán considera que le da una ventaja a los locales.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria de Inglaterra sobre Congo por 2-1, Tuchel hizo hincapié en que cuenta con un plantel que tiene a algunos de los mejores futbolistas del mundo y reafirmó que Inglaterra es una de las principales candidatas a quedarse con el centro en la Copa del Mundo. Sin embargo, también destacó el reto que representa medirse a México: "Hay muchos desafíos esperándonos. Los jugadores han jugado a altas temperaturas, estamos acostumbrados. Pero la altitud es una gran desventaja porque es imposible adaptarse. Toma mucho tiempo hacerlo y nosotros sólo tenemos tres días entre partidos. Físicamente no es posible hacerlo. Es una desventaja con la que tendremos que convivir, pero estamos preparados para afrontarla".

ESPERAN UN PARTIDO HERMOSO 🇲🇽💥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Thomas Tuchel habla de lo que significará enfrentar a México en el Estadio Azteca durante un #Mundial pic.twitter.com/ihug4o3cm8 — Claro Sports (@ClaroSports) July 1, 2026

El técnico alemán considera, además, que se tratará de uno de los partidos más significativos para Inglaterra, porque se disputará en un escenario emblemático: “Es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar: contra México en el Azteca. Seguramente surgirán más obstáculos, pero estamos preparados para ello”, dijo Tuchel.

El entrenador también destacó el rendimiento defensivo del equipo dirigido por Javier Aguirre, que llegó hasta los octavos de final sin recibir goles. El estratego alemán aseguró que vio algunos de los partidos de la selección de México, pero que no lo pudo seguir demasiado por el exigente calendario que tuvo con Inglaterra.

“La verdad es que vi varios minutos de algunos partidos de la selección de México. Durante esta Copa del Mundo mi ritmo de sueño es una locura, he visto que México ha mantenido el arco en cero en todos sus partidos. Eso es un punto fuerte para ellos”, comentó Tuchel, en referencia a la solidez que ha mostrado el conjunto mexicano en sus primeros compromisos.

Thomas Tuchel se enfoca en recuperar al equipo para poder estar en condiciones para la altura de la Ciudad de México (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tuchel, con mucho oficio, evitó continuar con los contratiempos que representa tener que jugar en la altura y se limitó a decir que el enfrentamiento, a las 21, hora de la Argentina, con México, en el estadio Azteca, tendrá un condimento especial: "Será un partido complicado, bonito y emocionante“.

El goleador inglés Harry Kane, que fue la figura en la victoria ante la República Democrática de Congo con dos tantos, también habló de lo que será jugar en el Azteca, por los octavos de final: “México en México, qué partido tan extraordinario nos espera. Ellos en su casa es tan poderoso... Es una Copa del Mundo. El ambiente va a ser increíble, va a ser difícil por muchas razones diferentes, pero en última instancia esto es lo que tienes que pasar, juegos difíciles, si querés ser campeón del mundo. Dos equipos buenos, México en su casa, así que tengo que estar preparado”.