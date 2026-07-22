Tigre goleó a Nacional en Uruguay y se acerca a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Apenas dos días después de haberse jugado la final del Mundial 2026, la Copa Sudamericana inició su etapa de repechaje este martes con la goleada como visitante por 3-0 de Tigre sobre Nacional, de Uruguay, en la ida de los 16avos. de final de la serie que se definirá en siete días en Victoria.

Una hora antes del inicio de ese encuentro, el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, anunció que “la Conmebol, su presidente Alfredo Domínguez y el Secretario General José Manuel Astigarraga autorizaron a que los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana puedan portar una bandera en reconocimiento a nuestra selección, sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país".

En ese contexto, algunos jugadores de Tigre mostraron una que decía “Campeones son los que nunca se rinden... Gracias selección”, después de la formalidad de haber ingresado junto con sus rivales. La misma tenía la imagen de una bandera nacional y el escudo del club.

¡EL HOMENAJE DE TIGRE PARA LA SELECCIÓN ARGENTINA! 🇦🇷



Al momento de salir a jugar el segundo tiempo frente a Nacional, los jugadores del Matador exhibieron una bandera en homenaje a la Albiceleste por su partipación en el #MundialEnDSPORTS.



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Tigre se puso en ventaja en su primera llegada, cuando lanzó al área un tiro libre cerca de la mitad de la cancha antes de cumplirse los dos minutos. Alan Barrionuevo ganó de cabeza y dejó en soledad frente al arco a Jalil Elías, que amortiguó la pelota con el cuerpo para bajarla y definió de derecha.

El suspenso llegó con el trazado de líneas que hizo volver a gritar el gol casi tres minutos después, cuando desde el VAR se confirmó que estaba habilitado el goleador, detrás del zaguero local Sebastián Coates.

¡TIGRE PEGÓ DE ARRANQUE!



En apenas 2' de partido, Jalil Elías adelantó al Matador ante Nacional.#SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/bbjK6NovNS — DSPORTS (@DSports) July 21, 2026

Pasados los 20 minutos, el Matador se vio obligado a hacer un cambio. En un centro, Bruno Leyes cayó mal, se golpeó fuerte un hombro y los médicos debieron atender de inmediato al mediocampista, que finalmente fue subido a una camilla para ser retirado del campo. Eso sí, la pelota no se detuvo durante los siguientes tres minutos y Tigre debió jugar con un futbolista menos hasta el ingreso de Martín Garay.

En ese primer tiempo, Nacional tuvo algunas llegadas, en especial con centros, que generaron cierta zozobra en el visitante. Pero más clara fue la ocasión con la que contó Ignacio Russo, que definió por encima del travesaño en un contragolpe rápido que conectó de primera, de frente al arco. Fue un aviso.

En el descuento, a la salida de un tiro de esquina que jugaron corto, conectaron rápido y con precisión tres futbolistas y Russo, esta vez, no perdonó. Recibió, se perfiló y sacó un derechazo que viajó hacia la red, con el manual de estilo de Julián Álvarez. Fue el 2-0, para irse al descanso más aliviado.

El festejo de Ignacio Russo, que marcó el segundo gol en el 3-0 de Tigre como visitante sobre Nacional, de Uruguay DANTE FERNANDEZ - AFP

La segunda etapa comenzó con una alarma grande para el local: Bruno Zuculini recibió una segunda tarjeta amarilla, por una falta sobre “Pity” Martínez, y se fue expulsado. Las cosas, entonces, se simplificaron aún más para el visitante.

No obstante, el 3-0 llegó sobre la hora, con un zurdazo espectacular de Elías Cabrera, que había ingresado 10 minutos antes, tras recibir un pase atrás de Víctor Moreno, casi de taco, sacándola del área y alejándola de su marcador.

El Matador continúa en la Copa Sudamericana tras haber terminado segundo en el grupo A, mientras que Nacional llega luego de quedar eliminado en la Libertadores, donde ocupó el tercer puesto en su zona B.

Lo mejor de Nacional (0) - Tigre (3)

El vencedor de esta eliminatoria ya conoce a su rival para los octavos de final. Será Montevideo City Torque, de Uruguay, que avanzó a esa instancia al adjudicarse su grupo.