Tigre pasó del sufrimiento al desahogo: perdió con Nacional, pero se clasificó para los octavos de final

El gol de Santiago López terminó con 80 minutos de padecimiento de Tigre, que perdió 2 a 1 con Nacional, pero se impuso en el resultado global, tras la goleada 3-0 que logró en el juego de ida, en los playoffs de la Copa Sudamericana. En el festejo se reflejó el alivio: López se sacó la camiseta y celebró frente a la platea, porque la estocada, además de darle el pase al Matador, era su primera en el club de Victoria; el entrenador Diego Dabove se persignó, toda una señal del sufrimiento y de que un mal resultado podía condicionar su futuro al frente del plantel; el abrazo de Jalil Elías con el DT, los brazos en alto y alguna lágrima que recorrió el rostro de Gonzalo Pity Martínez... Y en las tribunas, el desahogo, porque el hincha alentó, se enojó con el equipo y celebró el pasaje a los 8avos de final, donde Tigre tendrá como oponente a Montevideo City Torque.

Las lágrimas de Santi López, autor del gol de Tigre frente a Nacional; en los 8avos de final, el Matador de Victoria se medirá con Montevideo City Torque LUIS ROBAYO - AFP

Obligado por la diferencia en contra, Nacional empujó al rival sobre su área. Un tiro libre del capitán Maxi Gómez que se desvió en la barrera, un aviso con el que los uruguayos se motivaron. Descontar los tres goles de desventaja era un objetivo ambicioso y complejo, y el entrenador Jorge Bava debió retocar por lesiones y sanción la formación para ilusionarse: Sebastián Coates, Baltasar Barcia y Bruno Zuculini –vio la tarjeta roja en el juego de ida, en el Gran Parque Central- dejaron los lugares a Agustín Rogel, Tomás Verón Lupi y Lucas Rodríguez.

Un error de Pity Martínez abrió la ventana a la ilusión: a pesar de su experiencia y trayectoria, contradijo el manual con un pase de la banda al medio y habilitó a Gómez, que aguantó la embestida de Joaquín Laso y ensayó una media vuelta para colocar la pelota junto al poste derecho del arquero Felipe Zenobio.

Santiago López y Maximiliano Gómez, goleadores en la tarde-noche de Victoria LUIS ROBAYO - AFP

Enfocado, con una presión asfixiante para incomodar a Tigre en el manejo de la pelota, Nacional hizo lo que le reclamaba el escenario: atropelló y trasladó dudas a un rival que no descubrió el modo de escapar del asedio. No había asociaciones, tampoco sucesión de pases. La ausencia de José David Romero en el ataque –el goleador será vendido y entre los candidatos asoman Sevilla, Parma y Boca- provocó un impacto en el juego: evidenció la orfandad de Ignacio Russo en la ofensiva y enseñó que juntos conformaron una fórmula temible. El éxito 3-0 en el partido que abrió la serie maquilló el nuevo dibujo táctico(4-4-1-1) que impuso el DT Dabove, con Nacho Russo como única referencia de ataque y Pity Martínez como media punta.

El resumen de la clasificación de Tigre a los 8avos de final

Con un tiro de esquina y con un cabezazo de Rogel, que Russo rechazó sobre la línea, el Tricolor enseñó su avidez y superioridad. La pausa de hidratación no resultó un alivio para Tigre, aunque determinó que Nacional tuviera que reiniciarse. El entrenador argentino anticipó que debían ser protagonistas desde lo táctico y estratégico, pero el mensaje no prendió en los jugadores. “No es la diferencia futbolística, por eso no hablamos de la diferencia en el resultado en toda la semana”, machacó Dabove, cuyo ciclo en el fútbol argentino tiene una marca negativa de 12 partidos sin victorias.

Santiago López y Agustín Rogel batallan por el control de la pelota, mientras Luciano Boggio observa la escena; en la Copa Sudamericana, Tigre logra el oxígeno que no tiene en el torneo local LUIS ROBAYO - AFP

Con la intervención del VAR, el árbitro brasilero Flavio de Souza convalidó el segundo gol de Nacional: asistencia de Verón Lupi y definición de Maximiliano Silvera, el goleador de Peñarol que a comienzo de año se sumó al Tricolor, una negociación que sacudió al fútbol uruguayo. En media hora, Nacional realizó gran parte de la tarea: faltaba rematar la faena. Tigre era puro desconcierto: perdía las pelotas divididas, llegaba tarde y en inferioridad numérica y quien podía darle una pausa –Pity Martínez- se equivocaba... hasta resbaló en un tiro libre dejándole la pelota mansa al arquero Alexis Martín Arias.

Los goles de Nacional: Maxi Gómez (9) festeja con Maximiliano Silvera (11); en media hora, los uruguayos anotaron dos goles y se ilusionaron con revertir la serie LUIS ROBAYO - AFP

En la respuesta física que pudiera ofrecer Nacional en el segundo tiempo, tras el enorme desgaste que realizó en el primer capítulo, quedaría resuelta la llave. El combustible emocional se extendió durante diez minutos, después los uruguayos empezaron a jugar contra el rival y también el cronómetro. En el apuro por resolver, los fallos se multiplicaron y los espacios en la defensa eran enormes. Cada avance de Tigre llevaba peligro. Un gol anulado por offside a Santi López y otra definición sin puntería del jugador cuyo pase a Independiente sirvió de anuncio; Nahuel Banegas condujo con elegancia y López, en la tercera oportunidad, convirtió, desató el nudo y el festejo. Tigre se clasificó, pero primero tuvo que sufrir.