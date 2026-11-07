Tigre volvió a ganar de local cuando Sarmiento hizo todo para que ocurriese: penal errado y dos rojas

Más de dos meses. Ese era el tiempo que llevaba Tigre sin ganar en Victoria, acaso lo que desembocó en la renuncia de su exentrenador Diego Dabove. Y lo volvió a hacer en la noche que menos lo necesitaba, aunque Sarmiento hizo todo para que eso ocurriera: su goleador erró un penal y en el segundo tiempo jugó con dos hombres menos. Fue 1-0 por el gol de Santiago López.

Llegada la media hora de la primera mitad, los futbolistas del Verde se exaltaron reclamando una mano de Gonzalo Pity Martínez. El juez Gonzalo Pereira, que estuvo a cargo de su segundo partido en primera división, no observó dicha infracción: el volante ofensivo utilizó el brazo izquierdo para ganarle la posición al goleador Junior Marabel y no pudo quitarla a tiempo para que la pelota no cayera sobre el mismo. Incluso, la flexión del codo hizo más grosero y cobrable el penal.

¡¡MANO DEL PITY MARTÍNEZ Y, LUEGO DE LA REVISIÓN DEL VAR, PENAL PARA SARMIENTO EN VICTORIA!! ¿Qué te pareció?



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Toda esa secuencia fue vista por Pereira en el monitor, ya que Sebastián Habib, a cargo del VAR, lo convocó al referí una vez consumado el inmediato contragolpe del local. Con los insólitos nervios que suelen mostrar los árbitros del fútbol argentinos para comunicar las decisiones finales, Pereira argumentó que la mano estaba “en posición antinatural”.

“¡No es penal, son un desastre!“, le dijo en la cara, a los gritos, el arquero Felipe Zenobio mientras se acomodaba en la línea del arco. Sería el quinto remate desde los doce pasos que le patearían a Tigre en el actual certamen, alcanzando la línea de su rival como los equipos a los que mayor cantidad de penales en contra les cobraron durante el Clausura.

Luego de la revisión en el VAR, Gastón González fue EXPULSADO por este codazo sobre el rostro de Santi López... ¿Fue con intención? ¿Era para roja?



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Sin embargo, la bronca la terminó de descargar con la reacción: adivinó el palo y le detuvo el lanzamiento al propio Marabel. De esa cantidad, fue el segundo que atajó: el anterior, a Ignacio Fernández, en la caída ante Gimnasia (2-1).

Sin embargo, no sería la única vez que el VAR intercedería ante una acción que el árbitro no atendió. Fueron ¡cuatro veces! La siguiente ocurriría apenas iniciada la segunda mitad. Gastón González le metió un codazo a Santi López que pareció intencional, pese a su rostro preocupado tras el impacto. El árbitro notó lo mismo tras la revisión y lo echó con roja directa. Sarmiento, que necesitaba mínimamente llevarse algo de Victoria para depender poco del resultado de Huracán, pasó a jugar con diez hombres.

¡¡LUEGO DE LA ROJA A GASTÓN GONZÁLEZ A LOS 5' ST, SUÁREZ EXPULSADO A LOS 10' ST POR UNA INFRACCIÓN SOBRE DÓMINA!! Sarmiento empata 0-0 ante Tigre en Victoria y se quedó con 9 jugadores en campo...



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Esa sensación de complicarse solo se acrecentó cinco minutos después, cuando también Pereira necesitó el VAR para echar a Lucas Suárez, que le dejó la plancha a Jerónimo Dómina desde atrás y a la altura del tendón. “Juego brusco grave”, justificó el juez al mostrarle la roja.

Apenas 15 minutos pudo resistir el equipo dirigido por Facundo Sava jugando con nueve. En ese período no fue avasallado, pero un centro raso encontró el ingreso frontal de López, que anotó el único gol del partido. Porque el segundo, que sería anotado por el ingresado Mauro Méndez, fue anulado a través de una acción milimétrica que también requirió la intervención de la tecnología y su trazado de líneas.

El compacto de Tigre 1 vs. Sarmiento 0

Finalmente fue 1-0 para Tigre, que no ganaba en su casa desde el 24 de agosto. Mientras tanto, Sarmiento deberá aguardar que el Globo no derrote a Argentinos en la tarde de este sábado para acceder desde el octavo lugar a los octavos de final.