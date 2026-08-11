LA NACION

Tigre vs. Montevideo City Torque, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este miércoles desde las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Tigre vs. Montevideo City Torque, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
Tigre vs. Montevideo City Torque, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

Tigre y Montevideo City Torque se enfrentan este miércoles desde las 19.00h en el estadio Monumental de Victoria (José Dellagiovanna), por ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Tigre viene de perder ante Nacional por 2-1 mientras que Montevideo City Torque llega de empatar ante Grêmio por 2-2.

Todo lo que hay que saber

  • Tigre vs. Montevideo City Torque
  • Hora: las 19.00h
  • Partido correspondiente a ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

El resultado en vivo

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. La AFA hizo un posteo con la foto del penal no sancionado a Correa en Tigre-River, pero luego lo borró
    1

    La AFA hizo un posteo con la foto del penal no sancionado a Correa en Tigre-River, pero luego lo borró

  2. El árbitro del partido de Tigre-River habló acerca de la jugada del penal sobre Ángel Correa
    2

    Andrés Gariano, el árbitro del partido de Tigre con River, habló acerca de la jugada del penal que no le cobró a Ángel Correa

  3. Gimnasia le ganó a Barracas Central con una resolución “maradoniana” de Nicolás Barros Schelotto
    3

    Gimnasia le ganó a Barracas Central con una jugada “maradoniana” de Nicolás Barros Schelotto

  4. La contundente carta de la UEFA, AFC y Concacaf que desestabiliza a Infantino en la FIFA
    4

    La contundente carta de la UEFA, AFC y Concacaf que desestabiliza el futuro de Gianni Infantino