Tigre vs. Montevideo City Torque, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Tigre y Montevideo City Torque se enfrentan este miércoles desde las 19.00h en el estadio Monumental de Victoria (José Dellagiovanna), por ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Tigre viene de perder ante Nacional por 2-1 mientras que Montevideo City Torque llega de empatar ante Grêmio por 2-2.

Todo lo que hay que saber

Tigre vs. Montevideo City Torque

Hora: las 19.00h

Partido correspondiente a ida los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

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