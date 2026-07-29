Pity Martínez cometió un error insólito en el partido de Tigre con Nacional y después respondió en redes a las críticas

Toda la secuencia es increíble y dejó demasiado ruido. En el duelo entre Tigre y Nacional, en el partido de vuelta del repechaje de la Copa Sudamericana, en el que se impuso el equipo uruguayo por 2-1, pero se clasificó el conjunto de Victoria porque había ganado el primer duelo (3-0), la atención se quedó en lo que pasó con Gonzalo Pity Martínez. Es que el delantero del Matador cometió un error inexplicable que le dio un gol al rival y después calentó el ambiente con su respuesta en redes sociales.

Fue un momento muy particular el que vivió Pity Martínez desde que tuvo un error en una entrega de la pelota, desde las tribunas se escucharon algunos silbidos y reproches para el futbolista. En el inicio del partido, el atacante de Tigre recibió la pelota cerca de la mitad de cancha y tras una serie de engaches hacia atrás buscó hacer un cambio de frente que fue muy mal ejecutado: su envío cayó en los pies del delantero rival Maximiliano Gómez, que no dudó ni por un instante y con un brillante disparo de larga distancia abrió el marcador.

¡ERROR DEL PITY Y DESCONTÓ EL BOLSO! Gonzalo Martínez se la regaló a Maximiliano Gómez y el uruguayo marcó el 1-0 (1-3 global) de Nacional ante Tigre.



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Tras esa jugada la desconfianza de los hinchas para con Pity Martínez fue total. El futbolista, molestó por cómo lo castigaron por su equivocación, eligió las redes sociales para descargar su enojo, incluso, cuando el equipo había logrado la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana: “A 8vos y que la chupen todos, Vamos matador!!!”, se despachó en su cuenta personal de Instagram.

Ahora Tigre deberá enfrentarse en los octavos de final contra Montevideo City Torque, que fue el tercer mejor puntero en la etapa de grupos al únicamente ser superado por Botafogo y River, con el agregado de que se impuso a Gremio por el liderazgo del grupo F.

Pity Martínez Instagram

La emoción de Banegas

Tras la clasificación, Nahuel Banegas no pudo contener las lágrimas al hablar de la lesión que superó (esguince grave de rodilla derecha con compromiso en el ligamento cruzado anterior) y lo que implica para él estar disputando una Copa Sudamericana: “Necesitaba jugar. La verdad que fueron meses muy duros, demasiado. Sufrí mucho y me emociona estar acá, porque son mis primeros partidos de Copa, tal vez el semestre pasado costó desde lo físico y hoy, poder jugar este partido, con esta ,magnitud, me pone muy feliz”.

#Tigre🐯 Nahuel Banegas no pudo contener las lágrimas al hablar de la lesión que superó y el estar disputando una Sudamericana. Este pibe respira Tigre 🥹❤️ pic.twitter.com/UbAWaQHVcB — Luciano García (@garcialuciano27) July 29, 2026

Además, Santiago López, el autor del gol de Tigre que le dio la tranquilidad de la clasificación al equipo de Victoria, se mostró muy conmovido por su conquista: “Son muchas las cosas que a uno se le pasa por la cabeza. Pero estoy muy emocionado por mi primer gol acá en Tigre. La verdad que me estaba costando mucho poder convertir, pero por suerte hoy se me pudo dar y espero poder seguir por el mismo camino”.