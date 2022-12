Selección argentina en el Mundial Qatar 2022: Alexis Mac Allister, el tapado que afirma que no lo verán gambetear pero que, a su manera, puede sumar

escuchar

DOHA (Enviado especial).- Alexis Mac Allister tuvo un crecimiento meteórico dentro de la selección argentina. Pasó de estar en duda para integrar la lista de 26 jugadores que viajarían al Mundial a ser una pieza titular que rinde a la altura de las exigencias. Al equipo de Lionel Scaloni se le abrió un hueco por la lesión de Giovani Lo Celso, pero el exBoca se integró rápidamente a los compañeros y las necesidades tácticas. Porque la primera alternativa del DT había sido Alejandro Papu Gómez, pero luego ante México tuvo la chance Mac Allister y la aprovechó.

El mediocampista del seleccionado reconoció este jueves que la “ilusión” del plantel es “muy grande” de cara al partido contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. ”Venimos con una ilusión muy grande. Sabemos que la Argentina es fuerte en el mundo y la ilusión de apuntar a lo más grande siempre está. Pero hay que tener cautela porque hay buenas selecciones”, manifestó Mac Allister en la conferencia de prensa en Doha. Y cuando le preguntaron sobre si la clasificación puede darse en el alargue o los penales, agregó: “Sabemos que son un rival muy duro, que hay historia entre ambas selecciones. Lo más importante es pasar, ya sea en 90 minutos, 120 o por penales. Lo veremos”.

Conferencia de prensa de Alexis Mac Allister Aníbal Greco - La Nación

El volante del Brighton, de Inglaterra, se metió en el equipo titular en el partido contra México, no salió más y se convirtió en una pieza clave del mediocampo. ”Si me lo preguntabas antes del Mundial, lo hubiese firmado”, admitió el volante surgido en Argentinos Juniors sobre su sorpresivo presente. Y agregó: ”Me vengo sintiendo bien y estoy contento de hacerlo en un Mundial. Soy un jugador que nunca se pasará tres o cuatro jugadores pero me gusta encontrar los espacios. Intento hacer lo mejor para mi equipo, encontrar los espacios, intentar jugar lo más simple posible, que corra la pelota”, explicó.

Con menos de una decena de partidos en el seleccionado, Mac Allister se adaptó rápidamente al equipo pero cree que el “mérito” fue del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. ”Ellos confiaron en mí y cuando uno se tiene confianza lo hace más fácil. Es maravilloso todo lo que estoy viviendo”, admitió.Mac Allister se perfila para jugar nuevamente desde el inicio contra Países Bajos y aunque esté en duda la presencia de Rodrigo De Paul consideró que la “idea de juego” no cambiará.

Argentina vs Polonia Alexis Mac Allister Aníbal Greco - La Nación

”Sabemos lo importante que es Rodrigo tanto adentro como afuera. Será un tema del técnico la decisión pero tenemos jugadores de características similares. Si no es Rodrigo, será otro y cada uno intentará dar lo mejor”, subrayó el primer pampeano en jugar un Mundial con la camiseta de la albiceleste. Sobre Países Bajos, Mac Allister remarcó que “tienen grandes jugadores” con una “idea muy clara” y un entrenador “muy respetado” como Louis Van Gaal.

Sobre el jugador que más lo sorprendió en el Mundial, Mac Allister afirmó: “Messi nos sorprende todos los días. Sabemos lo que es Leo, pero igual sigue asombrando. Las cosas que hace son increíbles, tanto en los entrenamientos como en los partidos. El grupo lo viene acompañando y se lo ve bien, contento, y eso para nosotros es muy importante”.

El Mundial de Qatar tiene la particularidad de que se juega con un promedio de cada tres días, al margen de que la selección argentina tuvo seis días desde que eliminó a Australia al choque de este viernes con Países Bajos. Con respecto a esta situación, Mac Allister afirmó: “El partido contra Australia nos quedó bastante cerca del anterior, pero ahora tuvimos bastantes días para poder descansar, para ver a la familia y despejar la mente. Esos días nos vinieron bien para ponernos a punto en lo físico y lo mental. El grupo sabe que tiene por delante un partido muy importante e intentaremos hacer lo mejor”.

