Tras la derrota de la selección alemana en el partido del viernes contra España por la Eurocopa, en su última disputa como futbolista profesional, el volante Toni Kroos dio algunas declaraciones que generaron polémica, sobre todo en su país natal. El ahora exjugador de Real Madrid dijo que se quedará viviendo en España porque le da más seguridad, en el futuro, que su hija salga de noche en ese país y no en Alemania, lugar donde “la migración masiva se descontroló”.

En una entrevista con el pódcast ZDF horas después de decirle adiós al fútbol y anunciar su retiro, Kroos dijo que Alemania “ya no es el lugar que era hace 10 años debido a la migración masiva”. En comparación con España, el sitio donde continuará su vida familiar tras retirarse del conjunto merengue, el exjugador de 34 años fue por más y añadió: “Tengo una hija de 7 años. Cuando cumpla 13, 14, 15 y si alguien me preguntara: ‘¿Dejarías salir a tu hija a las 23 en España cuando tenga 14 o en una gran ciudad alemana?’, ahora mismo me inclinaría más por España. Me sentiría incómodo dejándola salir a esa hora en Alemania”.

Toni Kroos y sus polémicas declaraciones sobre la migración en Alemania THOMAS KIENZLE - AFP

Luego, y en un intento por alivianar su opinión, la figura de la selección teutona quiso destacar la posición de Alemania. “Se ve que este país acoge a la gente con los brazos abiertos. El Mundial de 2006 lo demostró y ahora la Eurocopa de 2024 también. Me parece sensacional y estupendo ”, dijo según informaros los medios europeos.

El pasado viernes, tras la derrota por los cuartos de final de la Eurocopa contra España durante la prórroga del tiempo oficial, Kroos se despidió formalmente de las canchas enfrente de miles de simpatizantes de su país. “Fue un partido en el que todos dimos todo para no salir derrotados y fue muy equilibrado. Perder así, con este final, es muy amargo”, expresó el mediocampista en la zona mixta.

“Es un sueño que se hizo añicos”, agregó respecto de la eliminación del torneo que anfitriona Alemania. “En los próximos días nos daremos cuenta de que hemos jugado bien el torneo y podemos estar orgullosos porque todos los jugadores fueron un paso más allá”, agregó. Kroos reconoció tras la derrota que la sensación es de tristeza, pero siente que pronto se convertirá en esperanza para el futuro.

La derrota de Alemania supone el adiós definitivo del deportista de las últimas décadas. El ahora exjugador había decidido regresar a la selección alemana en marzo de este año para disputar su último torneo con la camiseta de su país. “Me alegro de haber ayudado. Creo que conseguimos devolver la esperanza al fútbol alemán y mejoramos. El equipo seguirá haciéndolo en el futuro, aunque hoy estemos muy tristes, porque nos habría gustado seguir un poco más”, declaró quien fuera campeón del mundo en Brasil 2014 tras ganarle a Argentina en la final.

