Copa América 2024 | La selección viaja a Nueva Jersey, piensa en Canadá y apunta a la final

NUEVA JERSEY, (Enviado especial).- Atlanta, Nueva Jersey, Miami, Houston, Nueva Jersey. La selección sigue sumando millas en esta Copa América 2024 y eso es una buena noticia. Este sábado volvió a la ciudad vecina a Nueva York para terminar de preparar el duelo por semifinales ante Canadá en busca del pasaje para acceder al bicampeonato continental.

El seleccionado argentino se entrenó esta mañana en Houston AFA

Diez grados menos, y no es poco. La selección entrenó esta mañana por última vez en Houston, donde el jueves eliminó por penales en una sufrida definición a Ecuador. La ola de calor despidió a los jugadores con unos impiadosos 43 grados. El plantel que comanda Lionel Scaloni igualmente hizo por la mañana trabajos físicos y con pelota en el estadio del Houston Dimano. Hubo almuerzo en el hotel Intercontinental y luego salida al aeropuerto George Bush para llegar al penúltimo destino de esta copa. El martes se definirá si la siguiente escala es el sábado en Charlotte o el domingo en Miami.

En cuanto al equipo, está claro que el DT ensayará variantes con respecto al flojo partido de cuartos de final . La novedad en la defensa es que vuelve a tener a disposición a Marcos Acuña, el único lesionado que quedaba entre los 26. Fue exigido en la práctica matutina y respondió bien. Otro que terminó con una leve molestia el último partido fue Lisandro Martínez, pero volverá a formar la dupla central con Cuti Romero. En el medio se avizoran modificaciones, con la posible vuelta de Leandro Paredes. Arriba, Ángel Di María y Julián Álvarez esperan su chance para acompañar a Lionel Messi.

Messi en el entrenamiento en la cancha del Houston Dinamo afa

Justamente el estado físico del capitán será otra vez uno de los mayores interrogantes de estos dos días de preparación en Nueva Jersey. El 10 terminó el partido sin un agravamiento de la distensión que sufrió en el aductor derecho en el encuentro frente a Chile. Pero preocupó su falta de ritmo ante los ecuatorianos. Igualmente, tiene su lugar asegurado.

Ángel Di María se sube al vuelo que lleva a la selección desde Houston a Nueva Jersey X

La agenda de la selección este domingo seguirá con un nuevo entrenamiento por la tarde en el predio de los New York Red Bull. En la previa habrá unas horas libres de los jugadores para recibir a sus familiares. El lunes, Scaloni hablará con la prensa y luego terminará de delinear el 11 titular . Para la tardecita del día previo a la semifinal se espera otro masivo banderazo de hinchas argentinos en Times Square, la esquina más transitada de Nueva York.

Canadá llega con un día menos de descanso que la selección para el partido en el MetLife. Su técnico, Jesse Marsch, también buscará variantes para complicar a su primer rival en esta copa. “El partido contra Argentina tendrá que ser el mejor que hayamos jugado” , dijo Marsch, aunque aclaró que “esto puede no ser suficiente”. El equipo norteamericano llega envalentonado después de eliminar a Venezuela, favorita en la previa.

Los focos puestos en Messi

En la previa al partido de Ecuador, la mayor atención en el búnker de la selección giró en torno a la lesión del capitán. Finalmente jugó los 90 minutos frente a Ecuador pero su presencia no fue gravitante y hasta incluso falló el primer penal de la definición.

“Yo me sentía bien, no tenía molestias. Por ahí sentía un poco del miedo psicológico, de cuando tenés una lesión, que siempre está. Pero a nivel muscular no sentía nada, él me preguntó si estaba para jugar, si estaba bien y yo le dije que sí”, dijo tras el encuentro.

Messi tuvo poca participación frente a Ecuador Anibal Greco

Respecto de cómo pasó estos días, en los que estuvo en duda, el capitán argentino señaló: “Estuve intentando sacar la molestia que tenía, el dolor, entrenando de a poco, sintiendo un poco de miedo, pero al final en el último entrenamiento me sentí mucho mejor, y sentía que podía estar”.

Según el parte médico de la selección, Messi está recuperado. Solo resta saber cómo responde a estos dos días de entrenamiento.