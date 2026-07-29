Torneo Clausura: Banfield le ganó a Sarmiento con suspenso, en un partido lleno de bloopers y goles

En un duelo en el que todos los goles llegaron en la segunda etapa, los arqueros fueron protagonistas de bloopers y el marcador tuvo un suspenso inesperado, Banfield derrotó en su cancha este martes por 3-2 a Sarmiento por el grupo B, en uno de los partidos que abrió la segunda fecha del Torneo Clausura.

Los tantos trajeron inicialmente calma a la furia que habían exteriorizado los hinchas locales en el inicio del encuentro, cuando el árbitro Andrés Gariano no sancionó un penal, por una falta de Cristian Zabala sobre Lautaro Gómez, y tampoco intervino el VAR. Al ingresar al área para buscar el pase hacia adentro, el número 10 llegó antes que el defensor y recibió el planchazo sobre la pierna izquierda al mover la pelota. Pero el juego siguió sin que nadie lo advirtiera.

La apertura del marcador se generó a los ocho minutos del segundo tiempo a partir de una salida fallida del arquero colombiano Iván Arboleda, quien estuvo siete años integrando el plantel de Banfield y ahora le tocó enfrentarlo a menos de un mes de su llegada a Sarmiento. El guardavalla recibió un pase atrás de Renzo Orihuela y buscó de primera por el centro a su compañero Zabala, pero el balón fue a los pies de un rival, David Zalazar, que avanzó y asistió a Tiziano Perrotta, que definió cruzado por encima de Arboleda.

El blooper de Arboleda en el 1-0 de Banfield

El 2-0 se gestó a los 14 minutos con un ataque por la derecha. El armenio Tomás Adoryan aceleró, llegó casi hasta el fondo y asistió con un pase atrás a Perrotta, que de primera definió junto a un palo, tomando casi a traspié al arquero.

A ocho minutos del final, el Taladro se puso arriba 3-0 usufructuando de un penal sí sancionado por Gariano, esta vez por la falta de Arboleda sobre Adoryan al salir con los pies a tratar de impedir que el delantero defina. La resolución fue una joya: Bruno Sepúlveda la “picó” con clase y la pelota ingresó mansamente al arco.

Sepúlveda la “picó” en el penal que cometió Arboleda

Sin embargo, Banfield sufriría hasta el final. Primero, porque el arquero Facundo Sanguinetti intentó despejar largo un pase atrás de un compañero, la pelota brincó inesperadamente justo antes de que la impactara y le quedó servida a Jonathan Herrera, que con el arco vacío la empujó hacia la red para el 3-1.

El error de Sanguinetti en el primer gol de Sarmiento

Y enseguida, porque el paraguayo Junior Marabel no perdonó y achicó la diferencia cuando un centro muy anunciado de Orihuela encontró a un defensor de Banfield peinando la pelota hacia atrás y dejando al delantero rival con el gol a su merced. Así, con el 3-2, el suspenso duró hasta el final, con el Verde buscando con centros un empate milagroso que no llegó.

Lo mejor de Banfield 3 - Sarmiento 2

Tras caer en la jornada inaugural por 1-0 con Huracán, Banfield sumó su primer éxito del torneo, mientras que Sarmiento volvió a caer por el mismo marcador que perdió de local en el debut, ante Argentinos Juniors, y está último en ese grupo, sin puntos.

Por la segunda fecha, el Taladro visitará a Estudiantes de Río Cuarto el sábado próximo y Sarmiento será local ante Independiente Rivadavia, de Mendoza, dos días más tarde en Junín.