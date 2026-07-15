Torneo Clausura, Copa Argentina, Libertadores y Sudamericana: arranca el fútbol post Mundial

Este miércoles, la Argentina entera vibrará entre la ansiedad, los nervios y la expectativa por vencer a Inglaterra para ver a la selección otra vez a un paso de la Copa del Mundo. Una vez que transcurra, más allá del resultado, la pelota seguirá rodando en el fútbol de nuestro país. Porque, de alguna manera, nunca dejó de girar, entre pretemporadas en medio del Mundial, amistosos e, incluso, competencia oficial. Esa que este jueves mismo, con las sensaciones frescas de la Albiceleste, acumulará acción importante como aperitivo del inminente inicio del Torneo Clausura.

Habrá Copa Argentina, dándole continuidad a la fase de 16avos de final que ya tuvo encuentros recientes. Sin embargo, los duelos restantes tendrán a cuatro de los cinco equipos catalogados grandes con la propia obligación de seguir adelante: obtener el título deriva automáticamente en la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Después de dos amistosos, el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena iniciará oficialmente con una instancia de Copa Argentina, un arma de doble filo. Prensa Boca Juniors

El jueves hay doble turno. Desde las 18.45, el duelo entre Racing y Defensa y Justicia en Quilmes tendrá el debut oficial de ambos entrenadores: Juan Pablo Vojvoda y Julio Vaccari, respectivamente. El ganador se encontrará en octavos de final con Belgrano. Tres horas más tarde, ocurrirá lo mismo con Rodolfo Arruabarrena en Boca. Será ante Sarmiento, en el estadio Marcelo Bielsa, para quedarse con el boleto que los enfrente a Vélez. Todos pertenecen a la misma llave que los une hasta los cuartos.

El viernes se repetirán los horarios. Primero, en Morón, será el turno de San Lorenzo, que ante Deportivo Riestra tendrá también el regreso de Néstor Gorosito como su entrenador. El vencedor se cruzará con Gimnasia y, luego, uno de ellos se medirá en cuartos con Banfield o Midland. Mientras tanto, desde las 21.45, River se juega su clasificación frente a Aldosivi, en Salta. Independiente Rivadavia, el campeón defensor, los espera dentro de una llave que se unifica junto al futuro ganador entre Atlético Tucumán e Independiente.

La única llave completa de octavos de final es la que une los enfrentamientos entre Platense e Instituto y Estudiantes con Barracas Central.

Independiente Rivadavia, el campeón defensor de la Copa Argentina y uno de los que jugó la semana pasada, justamente, para avanzar en dicho torneo: eliminó a Tigre y espera por River o Aldosivi. Independiente Rivadavia

Una vez que la Argentina complete su participación en Norteamérica 2026, los clubes ya activarán su chip para salir todos al campo de juego. No hay respiro. El jueves de la semana próxima se dará inicio al Clausura con tres encuentros: el conjunto de Junín será local de Argentinos y el Pirata, campeón del Apertura, tendrá otra fiesta en Barrio Alberdi al recibir a Rosario Central, ambos a las 19.30. En Florencio Varela, el Halcón recibirá al Tiburón, desde las 21.45.

Cabe recordar que el fixture, al igual que en 2025, se repite con respecto al torneo pasado, con las localías invertidas. Asimismo, otro detalle que se reitera tiene que ver con un calendario que amanece ajustado: las primeras tres jornadas se jugarán en un período de diez días. Un torneo nuevamente especial para esos grandes, como así también para los que apuestan a ser una sorpresa: con este formato de dos zonas, partidos que no se ven y la etapa regular con posteriores playoffs, Platense, Estudiantes y Belgrano levantaron trofeos sin necesidad de terminar primeros.

River tuvo la oportunidad de cortar la sequía de tres años sin ser campeón del torneo, pero se le escapó la final con Belgrano en mayo: este semestre, la distracción por ganar la Copa Sudamericana no deberá repercutir en su andar local. SEBASTIAN SALGUERO

Boca y River no deberán distraerse demasiado, como les ha sucedido en el pasado, sin consagrarse o no accediendo a la máxima cita del continente, acordándose tarde de la causa: además, hace mucho tiempo que no se dan la alegría de ser campeones del fútbol argentino. La Academia y el Ciclón, por su parte, fracasaron en la Sudamericana y, además de no tropezar en la Copa Argentina, el campeonato será el ojo de sus hinchas, con la exigencia de llegar a lo alto. El Rojo, el único del quinteto que no salió del país, volverá a buscar argumentos para romper los 24 años sin títulos locales.

Que el cuadro boquense quedara eliminado en la primera fase de la Copa Libertadores y su tercer puesto lo trasladara a la Sudamericana, donde ya estaba el Millonario, quizás lo termina ubicando como el certamen más atractivo. También es la competencia que retoma su andar con mayor antelación producto de las llaves que cruzan a esos infiltrados, como también es el caso de Lanús, con los que terminaron en el segundo puesto, como lo ha conseguido Tigre.

Lanús no cumplió con las expectativas y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero al terminar tercero jugará el playoff para meterse en el cuadro de la Sudamericana, certamen que lo tiene como campeón defensor. Buda Mendes - Getty Images South America

La Sudamericana regresará el martes próximo, 48 horas antes de que inicie el Torneo Clausura. En la ida de los playoffs, el Matador va con Nacional, de Uruguay; el Granate juega ante Cienciano, de Perú; el Xeneize lo hará frente a O’Higgins, de Chile: estos duelos forzarán que disputen la segunda fecha del torneo local en días posteriores. De imponerse, se sumarán al cuadro de octavos de final, al que accedió cómodamente River.

Recién en agosto los de Eduardo Coudet tendrán su duelo con el vencedor del choque entre Independiente Santa Fe, de Colombia, y Caracas, de Venezuela. En el desarrollo de las fases, solo habría superclásico en caso de que alcancen la semifinal: claro que es el objetivo que priorizarán ambos, ya que también los deposita en la próxima edición de la Libertadores.

En esos días también se retoma la Libertadores, en la que sobrevivieron cuatro argentinos que podrían cruzarse rápidamente en cuartos. Porque el sorteo colocó a Estudiantes contra la Universidad Católica chilena en la misma llave que Rosario Central enfrentará a Corinthians, de Brasil. Así como Platense e Independiente Rivadavia, que asegurarán un semifinalista nacional en caso de superar a Coquimbo Unido, de Chile, y Fluminense, de Brasil, respectivamente.

Platense, por ser campeón del Torneo Apertura 2025, accedió a la Copa Libertadores, pero no se conformó con semejante premio y fue por más, logrando estar en los octavos de final que jugará en agosto. MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Otro semestre cargado que no da respiro post Mundial, sea frustración o festejo inolvidable. Belgrano aguarda desde el Trofeo de Campeones por quien se corone en este torneo, que tendrá un desarrollo siempre especial: la lucha por salvarse del descenso a la Primera Nacional mediante las dos tablas (en ambas, Estudiantes de Río Cuarto es el colista) a muchos equipos desestimados los impulsa, lo que termina revolucionando la definición del torneo y la tabla anual. Esa que, últimamente, resulta el salvavidas de los grandes para clasificar al ámbito internacional.

El programa de partidos

Jueves 16 de julio

18.45 Racing - Defensa y Justicia (Copa Argentina)

21.45 Sarmiento - Boca (Copa Argentina)

Viernes 17

18.45 San Lorenzo - Deportivo Riestra (Copa Argentina)

21.45 River - Aldosivi (Copa Argentina)

Martes 21

18 Estudiantes de La Plata - Independiente Rivadavia (Supercopa Argentina)

19 Nacional vs Tigre (Copa Sudamericana)

Miércoles 22

21.30 Lanús vs Cienciano (Copa Sudamericana)

Jueves 23

19.30 Belgrano – Rosario Central (Torneo Clausura)

19.30 Sarmiento – Argentinos (Torneo Clausura)

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Torneo Clausura)

21.30 Boca - O’Higgins (Copa Sudamericana)

Viernes 24

16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba (Torneo Clausura)

19 Racing – Gimnasia La Plata (Torneo Clausura)

19 Vélez – Instituto (Torneo Clausura)

21.15 Huracán – Banfield (Torneo Clausura)

21.15 Platense – Unión (Torneo Clausura)

Sábado 25

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Torneo Clausura)

17 Newell’s – Talleres (Torneo Clausura)

19.15 River – Barracas Central (Torneo Clausura)

21.30 Lanús – San Lorenzo (Torneo Clausura)

Domingo 26

15 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. (Torneo Clausura)

17.15 Estudiantes – Independiente (Torneo Clausura)

19.30 Deportivo Riestra – Boca (Torneo Clausura)

Martes 28

19 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) (Torneo Clausura)

19 Banfield – Sarmiento (Torneo Clausura)

21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto) (Torneo Clausura)

21.15 Rosario Central – Racing (Torneo Clausura)

21:30 Tigre - Nacional (Copa Sudamericana)

Miércoles 29

14.30 Barracas Central – Aldosivi (Torneo Clausura)

17 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Torneo Clausura)

19.15 Gimnasia La Plata – River (Torneo Clausura)

21.30 Instituto – Platense (Torneo Clausura)

21.30 Cienciano - Lanús (Copa Sudamericana)

Jueves 30

19 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Torneo Clausura)

19 Talleres – Vélez (Torneo Clausura)

21.15 Independiente – Newell’s (Torneo Clausura)

21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Torneo Clausura)

21.30 O’Higgins - Boca (Copa Sudamericana)

Sábado 1 de agosto

15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión (Torneo Clausura)

15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield (Torneo Clausura)

18 Belgrano – Argentinos (Torneo Clausura)

18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Torneo Clausura)

20.30 Racing – Tigre (Torneo Clausura)

Domingo 2

14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central (Torneo Clausura)

14.30 Aldosivi – Gimnasia La Plata (Torneo Clausura)

17 Newell’s – Boca (Torneo Clausura)

19.15 River – Rosario Central (Torneo Clausura)

21.30 Lanús – Instituto (Torneo Clausura)

Lunes 3

16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. (Torneo Clausura)

19.00 Platense – Talleres (Torneo Clausura)

19.00 Vélez – Independiente (Torneo Clausura)

21.15 Central Córdoba – San Lorenzo (Torneo Clausura)

21.15 Huracán – Atlético Tucumán (Torneo Clausura)

Miércoles 5

19 Boca – Estudiantes (Torneo Clausura)

21.15 Tigre – Belgrano (Torneo Clausura)

Jueves 6