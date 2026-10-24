Tras su fractura, Dibu Martínez reapareció para alentar a sus compañeros de Chelsea en el clásico de Londres

Emiliano “Dibu” Martínez visitó este sábado a los jugadores del Chelsea en la previa del clásico de Londres ante Tottenham, por la Premier League. El arquero argentino continúa en proceso de recuperación por la fractura de mandíbula que sufrió la semana pasada tras chocar con un defensor rival en el partido de los Blues frente al Everton.

El mismo día del incidente, donde impactó contra Jarrad Branthwaite y quedó tendido en el césped, fue sometido a una cirugía. Poco después subió una foto desde la camilla del hospital para confirmar a los hinchas que se encontraba bien y, desde ese momento, se encuentra en rehabilitación.

¡EL DIBU, PRESENTE EN STAMFORD BRIDGE! Luego de su operación en la mandíbula, Emiliano Martínez fue a ver a sus compañeros del Chelsea para el partido ante Tottenham.



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Durante su visita al estadio de Stamford Bridge, Martínez estuvo acompañado del argentino Aarón Anselmino, que se encuentra lesionado desde agosto, cuando sufrió molestias durante un amistoso de la pretemporada frente al Johor Darul Ta’zim.

Chelsea viene de ganar ante Everton por 2-0 y suma 13 puntos en la tabla de posiciones. En tanto, el Tottenham triunfó frente a Coventry City por 3-1 y tiene 6 puntos.

La lesión del Dibu

Fue a los 20 minutos del segundo tiempo del partido en el estadio Hill Dickinson de Liverpool que Everton tenía una pelota parada de riesgo cerca del área de Chelsea. Kiernan Dewsbury-Hall tiró el centro de zurda y el Dibu Martínez se lanzó para rechazarla con los puños.

En el vuelo chocó contra Branthwaite. El argentino cayó al piso con los brazos alzados y que, con el pasar de los segundos, comenzaron a descender lentamente debido al fuerte impacto.

Permaneció durante ocho minutos en el campo de juego, donde recibió atención médica. Incluso le brindaron oxígeno y le pusieron un cuello ortopédico de forma preventiva. Luego, fue retirado en camilla bajo una lluvia de aplausos y reemplazado por el belga Mike Penders. El partido finalizó con una victoria de los Blues con dos goles de Pedro Neto.

Tras el encuentro, el entrenador Xabi Alonso informó que Martínez estaba consciente y que debía realizarse estudios. “Hasta donde sé, él dejó el estadio consciente. Y ahora está en el hospital, donde se le están realizando estudios. Así que veremos. Es lo que sé hasta ahora”, dijo en ese entonces.

Dibu Martínez chocó con un rival y fue retirado en camilla durante Everton vs. Chelsea PETER POWELL - AFP

Varias horas después se conoció que Martínez había sufrido una fractura de mandíbula que requería de intervención quirúrgica. En paralelo, se consignó que el futbolista se había realizado estudios de cuello y columna, que habían dado buenos resultados y no habían registrado daños.

Tras la cirugía, Martínez subió una foto desde el hospital de Liverpool y celebró la victoria del Chelsea. “Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya”, expresó.

La rehabilitación

La recuperación requiere de un periodo de entre cuatro y seis semanas para la consolidación inicial del hueso. El regreso a las canchas con contacto físico podría demorar hasta tres meses según los protocolos estándar para este tipo de fracturas. Por ello, el arquero quedó descartado para los amistosos que la selección argentina disputará en noviembre ante Uruguay y Costa Rica.

Emiliano Dibu Mártinez, salió en camilla en el triunfo de los Blues como visitante. Fue trasladado a un hospital y sometido a una cirugía como consecuencia de una fractura de maxilar @emi_martinez26

Este episodio médico evoca antecedentes históricos en el fútbol argentino, como la triple fractura de mandíbula que sufrió Hugo Gatti en 1976 durante un superclásico, y por la que logró su retorno a la actividad en menos de un mes. También se suma al caso de Esteban Andrada en la Copa Libertadores 2018.

Martínez, sin embargo, mantiene su optimismo característico y ya cuenta los días para su retorno al arco. La resiliencia del jugador marca su carrera desde los inicios, tal como ocurrió en el Mundial de Qatar 2022 o durante la antesala de la final de la Europa League, donde compitió con una lesión en el dedo anular a pesar de las advertencias médicas.