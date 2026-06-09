Triple Ceremonia Inaugural del Mundial 2026: días, horarios y los detalles que hay que saber

Por primera vez en la historia, el Mundial tendrá tres ceremonias inaugurales. Una en cada país anfitrión, previo al debut del local en cuestión. Cada evento comenzará una hora y media antes del comienzo de cada partido y tendrá shows musicales con artistas reconocidos y diferentes presentaciones para exponer la cultural de cada sede.

El primer encuentro de la Copa del Mundo lo disputarán, desde las 16 (hora argentina) de este jueves y en el estadio Azteca, México y Sudáfrica, el mismo encuentro que le subió el telón a Sudáfrica 2010. Antes de este compromiso, aproximadamente a las 14.30, se llevará a cabo la primera de las tres ceremonias de apertura.

El Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde se realizará el partido inaugural del Mundial Fernando Llano - AP

La segunda será el viernes a las 14.30 en el BMO Field de Toronto, Canadá, antes del partido de las 16 entre el local y Bosnia y Herzegovina. La tercera y última está programada para ese mismo día a las 20.30 en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, en la previa del partido de las 22 entre el anfitrión, con Mauricio Pochettino como entrenador, y el Paraguay de Gustavo Alfaro.

Las ceremonias estarán conectadas por un hilo creativo en común que reinventa la Copa del Mundo a través de la cultura de cada sede. “Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto a Trionda, la pelota del Mundial 2026, y la Copa del Mundo Marcio Machado - FIFA

Artistas que dirán presente en cada ceremonia

México - 11 de junio a las 14.30 en el estadio Azteca de la Ciudad de México: Alejandro Fernández, Belinda, BurnaBoy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira y Tyla.

Alejandro Fernández, Belinda, BurnaBoy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira y Tyla. Canadá - 12 de junio a las 14.30 en el BMO Field de Toronto: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Estados Unidos - 12 de junio a las 20.30 en el SoFi Stadium de Los Angeles: La celebración la encabezan Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, a las que se les sumarán otros artistas de renombre internacional que aún están por anunciarse.

El SoFi Stadium de Los Angeles albergará la tercera y última ceremonia de apertura Jae C. Hong - AP

En la previa, este miércoles 10 de junio, se llevarán a cabo los Countdown Concerts, una serie de conciertos que se celebrarán simultáneamente en Canadá, México y Estados Unidos en colaboración con los premios Grammys. Estos eventos especiales incluirán invitados sorpresa, retransmisiones en directo y actuaciones en las tres ciudades anfitrionas.

En Toronto estarán Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy, Vegedream, AHI y Wyclef Jean, a los que se les suma una actuación especial de The Beaches. Por su parte, los espectadores presentes en Ciudad de México disfrutarán de la actuación de Andrea Boccelli, que se suma a un elenco que incluye a Los Ángeles Azules con Belinda y a Elena Rose. Por último, en Los Ángeles, dirán presente Ava Max, BIA y los artistas Diplo de Major Lazer y Davido, en lo que promete ser una velada inolvidable de música, fútbol y cultura.