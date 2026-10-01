UEFA Nations League, en vivo
Se disputan los duelos de la segunda jornada de la competencia continental europea
Al frente rápido
No lo dejó festejar. Gonçalo Ramos y una gran jugada. Tocó de taco con bruno Fernandes y la fue a buscar. Enfrentó al arquero y puso el 2 a 1 en 25. Le gana Portugal 2 a 1 a Dinamarca de visitante.
¡UNA PARED PERFECTA Y GOL DE PORTUGAL! Asistencia TOP de Bruno Fernandes para dejar mano a mano a Ramos que no falló y anotó el 2-1 vs. Dinamarca.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2026
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En la previa al partido, el entrenador Jorge Jesus había manifestado que Cristiano Ronaldo no iba a ser de la partida ante Dinamarca, el motivo del enojo del histórico jugador. Además, el DT había advertido que Ramos iba a ser titular en su puesto.
Empató Dinamarca
Un golazo de Mikkel Damsgaard. recibió la pelota y la colocó en el segundo palo de Diogo Costa. El dueño ante Portugal está 1 a 1 a los 24 de la primera parte.
Sorprende Grecia
Los helénicos se ponen al frente ante Países Bajos como locales. Fotis Ioannidis recibió un pase largo del arquero y una peinada de un compañero. Definió al segundo palo para poner el 1 a 0 a los 23 minutos.
¡ESTE SELECCIONADO NO PERDONA! Fotis Ioannidis encaró bien tras un cabezazo de Masouras y luego abrió el pie derecho para anotar el primero de Grecia sobre Países Bajos.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2026
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Gol de Portugal
Los lusos aparecen sin Cristiano Ronaldo. Buena acción ofensiva. la pelota le quedó a Joao Cancelo, que definió por arriba del arquero Hermansen. El equipo de Jorge Jesus derrota a Dinamarca 1 a 0 a los 13 minutos.
¡UNA DELICATESSEN! Primero el palo le negó el gol a Goncalo Ramos pero Joao Cancelo se vistió de delantero y la picó ante la salida de Jorgensen para el 1-0 de Portugal vs. Dinamarca.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2026
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Arriba Irlanda
Con gol de Troy Parrott, los irlandeses derrotan 1 a 0 a Irlanda por el duelo correspondiente al grupo 3 de la liga B.
Lo gana Noruega
Una gran acción individual de Oscar Bobb. El extremo enfrentó al arquero y definió por un costado para poner el 1 a 0 ante Gales a los 11 minutos.
¿ES LA FÓRMULA DEL GOL EN NORUEGA? Pase en profundidad de Odegaard y definición del crack de Oscar Bobb frente a Gales. ¡Esta dupla es cosa seria!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2026
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En marcha
Se disputan los siete duelos de la segunda fecha de la UEFA Nations League que se disputan este jueves en Europa. Los duelos se juegan de la siguiente manera:
- 15:45 Dinamarca vs. Portugal. ESPN
- 15:45 Grecia vs. Países Bajos. ESPN 2
- 15:45 Alemania vs. Serbia. Disney+
- 15:45 Israel vs. Kosovo. Disney+
- 15:45 Malta vs. Gibraltar. Disney+
- 15:45 República de Irlanda vs. Austria. Disney+
- 15:45 Gales vs. Noruega. Disney+
Las figuras que jugarán en la noche europea
Erling Haaland y Martin Odegaard serán titulares en Noruega, que visita a Gales. La Alemania de Klopp tendrá en su alineación inicial a Florian Wirtz y Serge Gnabry. Los germanos reciben a Serbia, con el argentino Claudio Arzeno en el cuerpo técnico de los balcánicos. Además, Portugal contará con jugadores como Joao Cancelo, Ruben Dias, Nuno Mendes, Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Goncalo Ramos. Además, Rafael Leao llevará la 7 que dejó CR7.
Las manifestaciones siguen
La tensión que se instaló a la distancia no se alivió cuando Israel e Irlanda quedaron cara a cara en el campo de juego del Nagyerdei Stadion de Debrecen, Hungría, donde la selección hebrea hace de local por disposición de la UEFA, a causa del conflicto armado que mantiene con Gaza y el pueblo palestino. Durante la semana previa, el director técnico del conjunto europeo, el islandés Heimir Hallgrimsson, se había referido en duros términos al rival de este domingo por la tercera categoría de la Nations League. “Estamos jugando contra el genocidio [de Israel]”, expresó el entrenador, que hizo de portavoz de la postura de la delegación sobre la represión que desató el gobierno de Benjamín Netanyahu tras el ataque sufrido por la organización terrorista de Hamas.
Pero ahora, las manifestaciones continúan. En las calles y previo al duelo en el que Irlanda recibe a Austria en el estadio Aviva, la gente se expresó con banderas palestinas y varios mensajes: “Stop the game” y “Show Israel the red card”, fueron algunas de las vanderas de los manifestantes irlandeses en Dublín.
Sin Cristiano Ronaldo, Portugal ya tiene 7
Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección de Portugal en Copenhague este miércoles. Luego de dejar el estadio Parken mientras sus compañeros se encontraban en el campo de juego, el capitán portugués posteó un comunicado en sus redes sociales en el que confirmó su decisión y anticipó que más adelante dará a conocer los motivos que lo llevaron a alejarse del equipo nacional.
Sin dar marcha atrás a su determinación, Ronaldo, de 41 años, escribió en su cuenta de Instagram: “A su debido tiempo diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”.
Según los medios locales, el origen de todo el malestar está enfocado en lo que sucedió con Ronaldo, que fue suplente el domingo último en la victoria de Portugal sobre Noruega por 2-1. El delantero realizó movimientos precompetitivos, pero finalmente no ingresó en el partido. En aquella oportunidad, Jesus había descartado cualquier conflicto con el capitán y había atribuido la decisión exclusivamente a cuestiones técnicas.
La situación ya había generado señales de tensión. El martes, Cristiano tampoco había participado del entrenamiento con sus compañeros en Malmö. La Federación había explicado entonces que el delantero necesitaba utilizar un equipamiento específico del gimnasio del hotel.
En este contexto, la selección de Portugal ya eligió al jugador que utilizará la camiseta número 7 que tantos años usó CR7. El atacante Rafael Leao portará el dorsal ante Dinamarca este jueves.
El del primer turno
Azerbaiyán y Liechtenstein igualaron 0 a 0 en el único duelo del primer turno. El partido se disputó en el estadio Tofik Bakhramov de Bakú, correspondiente al grupo D 2 de la liga. Este resultado lo benefició a Lituania, que quedó libre y lidera con 4 puntos por encima de Azerbaiyán y Liechtenstein, que suman 2.
Cómo ver los partidos
Los partidos serán transmitidos por ESPN, ESPN2 y Disney+ de la siguiente manera.
- 15:45 Dinamarca vs. Portugal. ESPN
- 15:45 Grecia vs. Países Bajos. ESPN 2
- 15:45 Alemania vs. Serbia. Disney+
- 15:45 Israel vs. Kosovo. Disney+
- 15:45 Malta vs. Gibraltar. Disney+
- 15:45 República de Irlanda vs. Austria. Disney+
- 15:45 Gales vs. Noruega. Disney+
Bienvenidos a la cobertura al instante
Comenzamos con la transmisión minuto a minuto de los duelos correspondientes a la segunda fecha de la UEFA Nations League. Se disputan ocho partidos de las distintas categorías. A las 15.45 se juegan siete partidos, que contarán con la presencia de grandes selecciones que forman parte de los grupos A. Noruega, con Erling Haaland, visita a Gales. Portugal, sin Cristiano Ronaldo, que abandonó la concentración, se mide de visitante ante Dinamarca. Además, Alemania busca la recuperación ante Serbia, como local, y Países Bajos visitará a Grecia.