UEFA Nations League, en vivo

La tensión que se instaló a la distancia no se alivió cuando Israel e Irlanda quedaron cara a cara en el campo de juego del Nagyerdei Stadion de Debrecen, Hungría, donde la selección hebrea hace de local por disposición de la UEFA, a causa del conflicto armado que mantiene con Gaza y el pueblo palestino. Durante la semana previa, el director técnico del conjunto europeo, el islandés Heimir Hallgrimsson, se había referido en duros términos al rival de este domingo por la tercera categoría de la Nations League. “Estamos jugando contra el genocidio [de Israel]”, expresó el entrenador, que hizo de portavoz de la postura de la delegación sobre la represión que desató el gobierno de Benjamín Netanyahu tras el ataque sufrido por la organización terrorista de Hamas.

Pero ahora, las manifestaciones continúan. En las calles y previo al duelo en el que Irlanda recibe a Austria en el estadio Aviva, la gente se expresó con banderas palestinas y varios mensajes: “Stop the game” y “Show Israel the red card”, fueron algunas de las vanderas de los manifestantes irlandeses en Dublín.