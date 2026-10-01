Cuándo juega Boca vs. Unión, por el Torneo Clausura 2026

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El encuentro entre el xeneize y el Tatengue se disputa en la Bombonera, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de ESPN Premium
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Este viernes, Boca y Unión se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 11 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que comienza a las 21.30 (horario argentino), se disputa en la Bombonera, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.
El xeneize se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 17 puntos, misma cantidad que Gimnasia de Mendoza e Independiente, pero el Lobo mendocino está cuarto y el Rojo sexto por diferencia de gol. En la última jornada le ganó 2 a 0 a San Lorenzo como visitante con goles de los uruguayos Leandro Lozano y Miguel Merentiel, y luego venció a Racing por 3 a 2 en los cuartos de final de la Copa Argentina después de estar 2 a 0 en desventaja hasta los 72′.
El Tatengue, por su parte, se encuentra 13° en la clasificación general del Grupo A con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas). Viene de perder 2 a 1 con Independiente en Santa Fe por los tantos de Santiago Montiel y Maximiliano Meza (Marcelo Estigarribia puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Leonardo Madelón). Está momentáneamente afuera de la zona de clasificación a octavos de final, por lo que necesita sumar puntos.
Boca vs. Unión: todo lo que hay que saber
- Fecha 11 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.
- Día: Viernes 2 de octubre.
- Hora: 21.30 (horario argentino).
- Estadio: La Bombonera.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- TV: ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
De cara al compromiso de este fin de semana, el DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, pidió poder contar con Leonel Flores, convocado por la selección argentina para los amistosos de esta fecha FIFA ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acató el pedido y confirmó que el talentoso futbolista de 19 años volverá a entrenarse con la albiceleste en el predio de Ezeiza el sábado, en la previa del cruce con los burkineses.
A pesar de esta buena noticia, el ‘Vasco’ tiene algunas dudas con respecto al armado del equipo titular. De cara al calendario intenso que se le viene al xeneize por la triple competencia (Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana), el entrenador no quiere arriesgar a nadie, por lo que planea algunas modificaciones. En ese contexto, Facundo Herrera podría descansar y dejarle su lugar a Marco Pellegrino, y Flores solo sería titular si Sebastián Villa no se recupera al 100% de un cuadro febril que no le permitió entrenarse con normalidad durante esta semana.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.58 contra los 6.12 que se repagan por un hipotético triunfo de Unión. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.88.
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