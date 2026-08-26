UEFA tiene previsto retirar la amenaza de boicot a la FIFA e Italia le quita respaldo a Infantino

La UEFA tiene previsto retirar su amenaza de boicotear los torneos de la FIFA tras recibir garantías de que no se retomarán ‌los planes de vender ‌participaciones ⁠en el Mundial y otras competiciones importantes, dijeron el miércoles a Reuters fuentes al tanto de las conversaciones. Mientras, Italia quitó su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Italia se ​convirtió en la ⁠última ⁠federación en distanciarse de Infantino, mientras que el presidente de las Ligas Europeas, Claudius Schaefer, director general de la Liga Suiza de Fútbol, dijo a The ​Athletic que el presidente de la FIFA no tiene futuro en la organización y que el ‌organismo rector del fútbol mundial necesita una reforma. Esta medida se produce ​tras la decisión de la FIFA, en ​julio, de retirar una propuesta que había suscitado la oposición de las 55 federaciones miembro de la UEFA, las cuales acordaron boicotear las competiciones de la FIFA tras conocerse los detalles del plan el mes pasado. El posible boicot de la UEFA cobró mayor relevancia ahora que los equipos se preparan para la Copa Mundial Femenina Sub-20 en ​Polonia, que comenzará el 5 de septiembre.

Claudius Schäfer, presidente de la Liga Suiza de Fútbol

Se espera que los responsables de la UEFA comuniquen al comité ejecutivo del organismo rector y a los ⁠presidentes de la mayoría de sus federaciones, en una reunión que se celebrará el jueves en Mónaco, que se han cumplido las ‌condiciones para levantar el boicot, según las fuentes.

La UEFA había exigido tanto la retirada de la propuesta como garantías de que no se volverían a llevar a cabo planes similares. “No se trata de una derrota de la UEFA, sino de la realidad de evitar perjudicar a los jóvenes jugadores en una oportunidad única en la vida. Las acciones y la insistencia en el cambio continuarán”, declaró a Reuters una fuente conocedora las conversaciones.

Italia retira su apoyo

La ‌Federación Italiana de Fútbol (FIGC) retiró su apoyo a la candidatura de Infantino en las elecciones presidenciales de la FIFA ⁠previstas para marzo. “Esta decisión pretende expresar de forma clara y transparente la postura de la FIGC —en ‌pleno acuerdo con la UEFA y su presidente, Aleksander Ceferin— respecto a las recientes iniciativas ⁠impulsadas por el presidente de la FIFA en materia de gobernanza y ⁠desarrollo de las competiciones internacionales”, declaró la FIGC en un comunicado.

Giovanni Malago, presidente de la Federación italiana de fútbol Alfredo Falcone - LaPresse

La presión sobre Infantino siguió en aumento. Se encuentra bajo presión de tres confederaciones para que renuncie: la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol y la Concacaf, que representa a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Los organismos rectores regionales debatieron la posibilidad de una moción ‌de censura contra Infantino, quien planea presentarse a ​la reelección para un cuarto mandato el próximo año y probablemente se enfrente a una fuerte oposición. Infantino, que conserva el apoyo de las confederaciones africanas y sudamericanas, ha intentado dejar de lado a las confederaciones y apelar directamente a los miembros individuales.